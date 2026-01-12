B1 Inregistrari!
Lucrările la Bazinul Olimpic de la Brăila vor fi terminate de compania Construcții Erbașu: „Transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă modernă” (FOTO)

B1.ro
12 ian. 2026, 18:13
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat că a fost desemnată să continue lucrările la Bazinul Olimpic de la Brăila. Proiectul include lucrări complexe, astfel încât bazinul să poată funcționa la standarde moderne. Lucrările trebuie finalizate în termen de opt luni.

Construcții Erbașu, despre Bazinul Olimpic de la Brăila

„🟢 Începem anul cu vești bune pentru infrastructura sportivă din România.

🏊‍♀️ Bazinul Olimpic de la Brăila revine în prim-plan, iar echipa Construcții Erbașu a fost desemnată să continue lucrările unui proiect așteptat de comunitate de mai bine de un deceniu.

🏗️ Deși lucrările au avut un traseu fragmentat de-a lungul timpului, proiectul revine acum în execuție, iar contractul semnat ne oferă cadrul necesar pentru a prelua șantierul în forma existentă și a-l duce la final în cele 8 luni prevăzute.

🔧 Proiectul include lucrări complexe de arhitectură, instalații, echipamente, rețele și amenajări exterioare, astfel încât bazinul să poată funcționa la standarde moderne și să devină un spațiu sigur și performant pentru sportivi și comunitate.

💚 Pentru Brăila, acest obiectiv reprezintă o așteptare de peste 14 ani. Pentru noi, este o responsabilitate asumată: să transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă care să servească orașul pe termen lung.

🏛️Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții și are ca beneficiar final Consiliul Județean Brăila.

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis Construcții Erbașu, pe Facebook.

