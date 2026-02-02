Graba de a pleca la drum după o ninsoare scurtă creează un pericol tăcut pe străzi. cu geamuri doar pe jumătate dezghețate și faruri „oarbe” sub un strat de gheață ajung rapid în trafic. Zăpada lăsată pe plafon transformă fiecare frânare într-un potențial incident.

În Capitală, unde traficul este deja aglomerat, iar spațiul dintre vehicule e minim, riscurile se amplifică imediat. Vizibilitatea scade, manevrele devin imprevizibile, iar bucăți de zăpadă ajung direct pe parbrizul celor din spate.

Ce amendă riști dacă pleci la drum cu zăpada pe mașină

Puțini șoferi se gândesc la bani când pleacă în grabă după o ninsoare, dar consecințele pot fi usturătoare. În 2026, sancțiunea maximă vehiculată pentru mașinile cu vizibilitate compromisă ajunge până la aproximativ 1.620 lei. Suma nu e scoasă din pălărie. Ea corespunde clasei a III-a de sancțiuni, adică 6–8 puncte-amendă. Aceasta este categoria în care intră, în practică, abaterile legate de vizibilitate și siguranță la rulare.

Problema reală nu ține de aspect, ci de controlul vehiculului. , luneta sau geamurile laterale murdare îți reduc câmpul vizual și transformă situația într-o contravenție. La fel se întâmplă când farurile ori stopurile sunt acoperite de gheață. Devii mai greu de observat exact în condiții meteo care cer vizibilitate maximă. Apoi vine stratul de pe plafon sau capotă. Chiar dacă nu există o formulare explicită „interzis cu zăpadă pe plafon”, efectul este evident. La o frânare mai bruscă, zăpada poate aluneca și îți poate lua vizibilitatea ție sau celui din spate.

În oraș, unde opririle sunt dese, riscul crește, iar un agent de la Poliția Română poate considera că situația afectează direct siguranța circulației. Un detaliu important este că pragul de circa 1.620 lei nu înseamnă 9–20 puncte-amendă, cum s-a tot vehiculat. De fapt, vorbim de 8 puncte, adică limita superioară a clasei a III-a. Clasa a IV-a pornește mai sus. Pe scurt, dacă vezi un interval de aproximativ 1.215–1.620 lei, e aproape sigur vorba de clasa a III-a. Iar nota de plată vine, de cele mai multe ori, din câteva minute economisite la curățarea mașinii.

Cum se calculează concret amenda și ce alte sancțiuni pot apărea Totul pornește de la valoarea punctului-amendă din 2026, stabilită la 202,5 lei. Calculul e simplu. 6 puncte înseamnă 1.215 lei, iar 8 puncte urcă sancțiunea la 1.620 lei. Dacă pleci la drum cu vizibilitatea afectată de zăpada de pe geamuri, te poți trezi rapid cu o amendă care ajunge la acest prag maxim.

Însă nu doar geamurile și luminile contează. Mai există și plăcuțele de înmatriculare. Dacă sunt murdare, înghețate sau acoperite cu zăpadă și nu mai pot fi citite, se poate aplica o sancțiune separată, mai mică. Aceasta este încadrată, de regulă, în clasa I, adică 2–3 . La valorile din 2026, asta înseamnă aproximativ 405–607,5 lei. În realitate, lucrurile se pot cumula. O amendă pentru vizibilitate, alta pentru numere și eventual observații pentru faruri sau stopuri acoperite.