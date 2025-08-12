Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”

Ministrul Sănătății, , a anunțat că Secția de arși a Spitalului de Urgență din București își va pierde statutul de centru de arși. Anunțul vine după un control care a verificat modul în care unitatea a fost autorizată în 2022, pe vremea fostului ministru Alexandru Rafila.

„Vom reaviza și restructura centrul de arși, care va deveni unitate funcțională pentru arși și își va pierde statutul de centru de arși”, a declarat Rogobete, potrivit precizând că secția va putea trata doar pacienți cu arsuri de intensitate medie.

Ce nereguli s-au găsit la Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca

Ce se va întâmpla cu pacienții cu arsuri grave

Ce măsuri anunță ministrul Alexandru Rogobete

Ce nereguli s-au găsit la Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca

Potrivit ministrului, „rezultatele sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”.

În urma verificărilor, s-a constatat că:

În 2022, referatul de verificare al DSP a conținut „copy–paste” din memoriul tehnic al spitalului , fără verificare reală.

, fără verificare reală. Documentele susțineau că secția are un sistem complet de ventilație, dar acesta nu exista în realitate.

Spațiile nu respectă normativul pentru un centru de mari arși, fapt confirmat chiar de fostul manager și reconfirmat de DSP la eliberarea avizului.

Ce se va întâmpla cu pacienții cu arsuri grave

Pierderea singurului centru autorizat pentru mari arși din România înseamnă că pacienții cu arsuri grave vor putea fi transferați, conform legii, în spitale din străinătate.

Această situație vine pe fondul criticilor exprimate încă din 2022 de medici și de supraviețuitori ai tragediei din clubul Colectiv, care au acuzat că autorizarea centrului de la Floreasca s-a făcut „din pix” și că unitatea nu respectă standardele internaționale.

Ce măsuri anunță ministrul Alexandru Rogobete

Ministrul va trimite la Parchet rapoartele tuturor celor trei controale efectuate la Spitalul Floreasca: Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al DSP.

„Organele de control din justiție, dacă vor începe o anchetă, ne vor transmite acuzațiile și voi reacționa în funcție de acestea”, a spus ministrul, adăugând că managerul actual al spitalului rămâne în funcție.

În privința conducerii DSP București, implicată în autorizarea centrului în 2022, Rogobete a dispus o anchetă administrativă și a precizat că „vom lua o decizie și în privința conducerii” după finalizarea verificărilor.

Cazul a fost readus în atenție după ce Lavinia, o pacientă cu arsuri pe 70% din corp, a fost tratată 53 de zile la Floreasca înainte de a fi transferată în Belgia.