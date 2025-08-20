B1 Inregistrari!
Copilă de 14 ani, violată și bătută de un profesor de religie. Unde au avut loc scenele groazei

Elena Boruz
20 aug. 2025, 18:07
Copilă de 14 ani, violată și bătută de un profesor de religie. Unde au avut loc scenele groazei
Foto: Pixabay

O copilă de doar 14 ani a trecut prin clipe de groază. Un profesor de religie, în vârstă de 45 de ani, ar fi violat-o și ar fi bătut-o în repetate rânduri, în două apartamente din București, dar și în Teleorman.

Conform informațiilor, individul a fost reținut pentru 24 de ore. Mai apoi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă a cadrului didactic pentru o perioadă de 30 de zile pentru infracțiunea de viol în formă continuată, dar și pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe săvârșite asupra unui minor.

Cât timp a durat calvarul pentru minoră

Se pare că agresiunile au avut loc de mai multe ori. Timp de patru luni și jumătate, adolescenta a fost violată, iar de două ori a fost bătută de profesor.

„Inculpatul a comis infracțiunea de viol în condițiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimțământ valabil, dar și profitând de poziția sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, a transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul București, conform agerpres.

Procurorii specializați în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale continuă cercetările în acest caz.

