Dan Cruceru, antreprenor și influencer de parenting, vine cu mai multe sfaturi pentru părinții care nu reușesc să-și adapteze copiii la grădiniță, respectiv la școală. Comunicarea e foarte importantă și sunt câteva care pot face diferența între a-i da încredere și optimism copilului și a-i acutiza starea de anxietate. În orice caz, Cruceru insistă că nu trebuie să facem comparații cu alți părinți sau cu ce vedem în mediul online deoarece fiecare copil are propriul său ritm de adaptare la școală/grădiniță.

„A trecut o săptămână de la începerea școlii și sunt încă multe familii în care diminețile sunt cu lacrimi, pentru că – ce să vezi? – copiii au nevoie de mai mult timp ca să se adapteze”, a spus Dan Cruceru, în cadrul emisiunii de la Pro TV.

El s-a adresat apoi fiecărui părinte în parte: „Nu ești singurul care trece prin astfel de situații, nu e un dezastru, nu e o tragedie. Crede-mă, suntem mulți în situația asta!”.

Cam cât durează adaptarea copilului școală/grădiniță

Cruceru a explicat apoi că micuții care plâng mai mult sau se adaptează mai greu nu sunt „dificili”, cuvânt care trebuie scos din vocabular, ci pur si simplu fiecare are ritmul lui de adaptare și totul e în regulă cu asta: „Răbdarea de azi construiește încrederea lui de mâine. E foarte foarte important să aveți răbdare, tehnici de respirație și luați-o pas cu pas”.

De asemenea, trebuie știut că adaptarea nu e liniară, deci e normal ca într-o zi copilul să fie mai bine, iar în alta să plângă pentru că nu vrea la grădiniță/școală. Câteodată sunt și alte cauze care determină starea de irascibilitate a copilului, ca de exemplu faptul că n-a dormit suficient de profund în noaptea precedentă.

În săptămânile 2 – 4 de grădiniță/școală e cel mai dificil deoarece curiozitatea copilului de la început dispare și rămâne doar cu starea de anxietate.

Cam de o lună e nevoie pentru copil să se adapteze, dar procesul poate dura până la două luni. Ceva în neregulă e, în schimb, dacă trec aceste două luni și copilul neliniștit e. În tot acest timp, e posibil ca în unele dimineți să fie mai bine și în unele mai rău.

Ce sfaturi are Cruceru pentru părinți

Dan Cruceru îi mai sfătuiește pe părinți să nu compare situația lor cu cea ideală, cu ce văd la prieteni sau în social media deoarece fiecare copil are ritmul lui de dezvoltare/adaptare.

În schimb, părinții trebuie să studieze atent crizele copilului, să vadă ce anume le declanșează și să-l întrebe ce temeri are sau ce-l nemulțumește. După grădiniță/școală, discuția cu copilul trebuie să fie mai amănunțită, astfel încât părinții să vadă cum se simte copilul, ce-i place și ce nu.

Recomandat e să întrebăm copilul nu „ce ai făcut la școală?”, ci „cum te-ai simțit la școală?”.

Evident, e important ca părinții să discute cu profesoarele/educatoarele, iar strategia tuturor de adaptare a copilului la școală/grădiniță să fie una comună.

Părinții trebuie pe cât posibil să pregătească de cu seară lucrurile pentru a doua zi la grădiniță/școală și să-i spună copilului ce lucruri frumoase și interesante îl așteaptă, astfel încât el să devină curios și entuziasmat.

„Evitați negocierile despre mersul la școală. Mersul la școală nu se negociază. Să fie foarte clar! Parenting cu blândețe, dar , cu reguli clare”, a mai spus Dan Cruceru.

Totodată, pentru a-i da copilului sentimentul că are control și el asupra situației, e bine să-i dăm și lui posibilitatea să facă anumite alegeri: „Ce preferi? Tricoul alb sau pe cel verde?”.

Un alt sfat este ca părinții să încerce să-i cunoască pe ceilalți copii și pe părinții acestora, astfel încât să lege prietenii cu toții, iar copiii să fie mai entuziasmați să meargă la grădiniță/școală, cu gândul că astfel își vor vedea prietenii.

Important e și ca părinții să laude copiii pentru fiecare reușită, astfel încât aceștia să prindă încredere în ei.

Iar când duc copilul la grădiniță e bine să creeze un ritual de separare: un pupic sau o îmbrățisare mai lungă. Nu pleca pe furiș, dar nici nu prelungi momentul prea mult! Poate ajuta, de asemenea, și ca micuțul să primească un obiect familiar.

După școală/grădiniță, e indicat ca părinții și copilul să aibă activități împreună. Contează și cum formulăm propunerea: „după școală mergem în parc” în loc de „dacă te porți frumos la școală, mergem în parc”.

Rutina poate fi adaptată în timp, a mai precizat Dan Cruceru.