Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, despre scandalul achiziției de BMW-uri de la prietenul lui Klaus Iohannis: “Ne întrebăm ce se va întâmpla cu cele 600 de autospeciale. La nivelul unui județ, într-o singură tură sunt între două și patru echipaje”

Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, a făcut noi precizări duminică seara în emisiunea moderată de Nadia Ciurlin despre achiziția controversată a celor 600 de autospeciale BMW de la Automobile Bavaria, deținută de Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis.

Noi detalii despre licitația controversată

Acesta a atras atenția că licitația ar fi trebuit să fie una competitivă, așa cum s-a întâmplat în cazul altor achiziții similare făcută de Poliția Română:

„Rolul nostru este să ne asigurăm că fondurile pe care Poliția le are la dispoziție le cheltuie eficient în interesul colegilor din stradă. Noi am făcut câteva observații referitor la această licitație. Vedem că inițial au fost 300 de autospeciale pentru Poliția Rutieră, finanțate din PNRR pentru a reduce numărul de accidente pe drumurile publice și a crește siguranța pe drumurile publice. Ulterior s-a mărit această cifră de la 300 la 600 printr-un acord cadru, în funcție de bugetul instituției care va fi disponibil pentru a mări această cifră de la 300 la 600. Însă am văzut că, cu toate că trebuia să fie o licitație competitivă și erau condiții generale foarte facile, suntem la a doua sau a treia licitație în care Poliția Română dorește să achiziționeze autospeciale, celelalte licitații au fost pentru autospeciale pentru criminaliști, pentru ordine publică, acum însă vedem că a fost doar un singur ofertant care trebuie să pună la dispoziția Poliției Române 100 de bucăți în maxim 270 de zile la prețul de 33.000 de euro”.

Cosmin Andreica a precizat că ceea ce a atras atenția a fost prezența unui singur ofertant:

„Evident că întrebarea noastră a fost una legitimă în condițiile în care a fost un singur ofertant și nu am înțeles de ce nu au participat ceilalți dealeri de autoturisme. Am văzut că s-a pus în discuție această condiție tehnică de a avea o cutie automată de viteze 8+1”.

Cosmin Andreica a mai precizat că ultimele autoturisme achiziționate, în 2001 pentru Poliția Rutieră, aveau mai mulți cai putere decât cele din prezent:

„Ultimele achiziționate au fost în 2001 care aveau o putere mai mare decât cele de acum. Aveau mai mulți cai putere decât MW-urile pe care le achiziționăm acum”.

Sindicalistul a atras atenția că această licitație nu va rezolva problemele sistemice din Poliția Română și că vor fi prea multe autoturisme achiziționate în raport cu numărul mic de personal:

„Ne întrebăm ce se va întâmpla cu cele 600 de autospeciale în condițiile înc are sunt cu destinație Poliție Rutieră iar la nivelul unui județ nu știu dacă într-o singură tură sunt între două și patru echipaje”.

Licitație controversată organizată de Poliția Română

Inspectoratul general al Poliției Române (IGPR) cumpără 600 de mașini BMW de la Automobile Bavaria SRL, firmă condusă de Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis.

Contractul este în valoare de 98 de milioane de lei, iar Sindicatul Europol acuză ministerul că a organizat o licitație cu dedicație, deoarece doar modele BMW s-ar fi putut califica după criteriile stabilite în caietul de sarcini, a informat Europa Liberă.

Conducerea Automobile Bavaria a transmis G4Media că întregul proces al licitației a fost public și că nu se poate vorbi de o o ”dedicație”.

Potrivit portalului achizițiilor publice, o singură ofertă a fost depusă. Câștigătorul, Automobile Bavaria SRL, va primi pentru aceste mașini, în total, 98.006.046 de lei, preț fără TVA, iar durata contractului este de doi ani. Jumătate din achiziție este finanțată din bani europeni, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) axa 2.5, iar prețul per bucată ajunge la 163.343,41 lei (aproximativ 33.200 euro).

Michael Schmidt este un cunoscut prieten al președintelui Klaus Iohannis, președintele recunoscând faptul că a fost ajutat de acesta de-a lungul timpului.

„Am o relație apropiată cu Schmidt. Am puțini prieteni. E un om de foarte bună calitate. E foarte adevărat că firma lui a pus la dispoziția Sibiului un BMW pe care să-l folosim așa cum dorim noi. A fost un lucru mult speculat. Acum nu mai există nicio mașină BMW în comodat la primărie”, declara presei Iohannis în 2014.

În campania electorală pentru prezidențiale, Iohannis recunoștea că a închiriat de la Michael Schmidt un apartament de 60 de metri pătrați, în Bulevardul Primăverii, pe care avea să îl folosească pe perioada campaniei.