Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament

Costurile cu achiziția unui apartament nu se rezumă doar la semnarea contractului și plata prețului stabilit. După ce ai cheile în mână, încep să apară cheltuieli pe care mulți cumpărători nu le iau în calcul. Aceste costuri suplimentare pot afecta bugetul pe termen lung, așa că e important să le cunoști înainte de a lua decizia finală.

Atunci când cauți , pe lângă prețul afișat trebuie să aloci buget și pentru următoarele cheltuieli.

1. Taxe notariale și de înregistrare

După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, trebuie să plătești taxele notariale. Acestea se calculează în funcție de valoarea apartamentului și includ onorariul notarului, impozitul pe tranzacție și taxele de intabulare.

Onorariul notarului variază în funcție de prețul apartamentului.

Taxele de intabulare și cadastru se achită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Chiar dacă nu sunt costuri ascunse în sens strict, ele sunt adesea uitate.

2. Cheltuieli cu mutarea

Mutarea nu se face fără costuri. Ai nevoie de transport pentru mobilă și electrocasnice, ambalaje pentru obiectele fragile și, uneori, de servicii profesionale. Dacă nu vrei să faci singur tot efortul, firmele de mutări percep tarife pe oră sau pe volum transportat.

Pot apărea și costuri pentru depozitarea temporară a bunurilor dacă apartamentul nu e complet pregătit.

3. Reparații neprevăzute în apartament

Chiar dacă locuința este nouă sau renovată, există mereu riscul să descoperi probleme ascunse:

infiltrații la instalația sanitară;

defecte la instalația electrică;

pereți cu finisaje de slabă calitate.

Aceste reparații nu pot fi amânate, pentru că altfel pot duce la cheltuieli mai mari pe viitor.

4. Mobilier și electrocasnice

Un apartament gol presupune investiții considerabile în mobilier, electrocasnice și obiecte de uz zilnic. Chiar și atunci când primești apartamentul semi-mobilat, e puțin probabil să îți placă sau să fie suficient pentru nevoile tale.

Bugetul pentru mobilare variază mult. Unii aleg soluții de bază, alții preferă piese personalizate, ceea ce poate fi foarte costisitor.

5. Costuri de întreținere lunară

După ce te muți, întreținerea lunară devine o cheltuială constantă. Aceasta include:

costuri pentru apă, gaz și energie electrică;

cheltuieli comune pentru curățenie, lift și spațiile comune;

fond de rulment sau fond de reparații stabilit de asociația de proprietari.

În blocurile noi, aceste costuri pot fi mai mari, pentru că dotările moderne implică mentenanță mai scumpă.

6. Asigurarea locuinței

Există două tipuri de asigurări: cea obligatorie (PAD), care acoperă doar riscuri de bază, și cea facultativă, care extinde protecția la incendii, furtuni, explozii sau inundații. Mulți cumpărători aleg să încheie ambele tipuri pentru siguranță.

Costurile variază în funcție de suprafața apartamentului și de valoarea declarată a bunurilor.

7. Comisionul agenției imobiliare

Dacă ai apelat la o agenție imobiliară pentru a găsi locuința potrivită, trebuie să iei în calcul și comisionul acesteia. De obicei, este între 1% și 3% din prețul apartamentului și se achită la finalizarea tranzacției.

8. Îmbunătățiri și personalizări

Orice apartament, indiferent cât de bine arată la prima vedere, are nevoie de mici ajustări pentru a se potrivi stilului tău de viață. Poate fi vorba despre schimbarea ușilor, înlocuirea prizelor, montarea unui sistem de climatizare sau instalarea unor sisteme de securitate.

Acestea nu par urgente la început, dar, odată ce te muți, devin priorități.

9. Impozite și taxe locale

După înregistrarea apartamentului pe numele tău, ai obligația de a plăti impozitul anual pe clădire. Valoarea acestuia depinde de suprafață, zonă și reglementările locale. În plus, dacă ai și loc de parcare, există taxe suplimentare stabilite de primărie.

10. Cheltuieli cu spațiile comune

În cazul ansamblurilor rezidențiale moderne, există costuri legate de întreținerea spațiilor verzi, pază și servicii de administrare. Acestea sunt stabilite prin contract și pot varia considerabil, mai ales dacă locuința se află într-un complex premium.

Asigură-te că ai și rezerve financiare pentru situații neprevăzute!

Oricât de bine ai calcula bugetul, există întotdeauna situații care pot apărea brusc: defecțiuni la centrală, cheltuieli suplimentare impuse de asociația de proprietari sau reparații la acoperișul blocului. E util să ai o rezervă de bani pentru astfel de cazuri.

Cu cât îți calculezi mai realist cheltuielile, cu atât vei evita surprizele neplăcute. Vei ști exact la ce să te aștepți și vei putea lua o decizie care să nu îți afecteze stabilitatea financiară.