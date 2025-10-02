Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament

Costurile cu achiziția unui apartament nu se rezumă doar la semnarea contractului și plata prețului stabilit. După ce ai cheile în mână, încep să apară cheltuieli pe care mulți cumpărători nu le iau în calcul. Aceste costuri suplimentare pot afecta bugetul pe termen lung, așa că e important să le cunoști înainte de a lua decizia finală.
Atunci când cauți apartamente de vânzare București, pe lângă prețul afișat trebuie să aloci buget și pentru următoarele cheltuieli.
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, trebuie să plătești taxele notariale. Acestea se calculează în funcție de valoarea apartamentului și includ onorariul notarului, impozitul pe tranzacție și taxele de intabulare.
Chiar dacă nu sunt costuri ascunse în sens strict, ele sunt adesea uitate.
Mutarea nu se face fără costuri. Ai nevoie de transport pentru mobilă și electrocasnice, ambalaje pentru obiectele fragile și, uneori, de servicii profesionale. Dacă nu vrei să faci singur tot efortul, firmele de mutări percep tarife pe oră sau pe volum transportat.
Pot apărea și costuri pentru depozitarea temporară a bunurilor dacă apartamentul nu e complet pregătit.
Chiar dacă locuința este nouă sau renovată, există mereu riscul să descoperi probleme ascunse:
Aceste reparații nu pot fi amânate, pentru că altfel pot duce la cheltuieli mai mari pe viitor.
Un apartament gol presupune investiții considerabile în mobilier, electrocasnice și obiecte de uz zilnic. Chiar și atunci când primești apartamentul semi-mobilat, e puțin probabil să îți placă sau să fie suficient pentru nevoile tale.
Bugetul pentru mobilare variază mult. Unii aleg soluții de bază, alții preferă piese personalizate, ceea ce poate fi foarte costisitor.
După ce te muți, întreținerea lunară devine o cheltuială constantă. Aceasta include:
În blocurile noi, aceste costuri pot fi mai mari, pentru că dotările moderne implică mentenanță mai scumpă.
Există două tipuri de asigurări: cea obligatorie (PAD), care acoperă doar riscuri de bază, și cea facultativă, care extinde protecția la incendii, furtuni, explozii sau inundații. Mulți cumpărători aleg să încheie ambele tipuri pentru siguranță.
Costurile variază în funcție de suprafața apartamentului și de valoarea declarată a bunurilor.
Dacă ai apelat la o agenție imobiliară pentru a găsi locuința potrivită, trebuie să iei în calcul și comisionul acesteia. De obicei, este între 1% și 3% din prețul apartamentului și se achită la finalizarea tranzacției.
Orice apartament, indiferent cât de bine arată la prima vedere, are nevoie de mici ajustări pentru a se potrivi stilului tău de viață. Poate fi vorba despre schimbarea ușilor, înlocuirea prizelor, montarea unui sistem de climatizare sau instalarea unor sisteme de securitate.
Acestea nu par urgente la început, dar, odată ce te muți, devin priorități.
După înregistrarea apartamentului pe numele tău, ai obligația de a plăti impozitul anual pe clădire. Valoarea acestuia depinde de suprafață, zonă și reglementările locale. În plus, dacă ai și loc de parcare, există taxe suplimentare stabilite de primărie.
În cazul ansamblurilor rezidențiale moderne, există costuri legate de întreținerea spațiilor verzi, pază și servicii de administrare. Acestea sunt stabilite prin contract și pot varia considerabil, mai ales dacă locuința se află într-un complex premium.
Oricât de bine ai calcula bugetul, există întotdeauna situații care pot apărea brusc: defecțiuni la centrală, cheltuieli suplimentare impuse de asociația de proprietari sau reparații la acoperișul blocului. E util să ai o rezervă de bani pentru astfel de cazuri.
Cu cât îți calculezi mai realist cheltuielile, cu atât vei evita surprizele neplăcute. Vei ști exact la ce să te aștepți și vei putea lua o decizie care să nu îți afecteze stabilitatea financiară.