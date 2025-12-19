B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători

Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători

Selen Osmanoglu
19 dec. 2025, 15:04
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Sursa foto: Inquam

Cozonacul este mai mult decât un simplu desert. Acesta este simbolul sărbătorilor românești, al tradiției și al momentelor petrecute în familie. Pentru cei care vor un rezultat spectaculos, cozonacul cu 10 gălbenușuri este alegerea ideală: un aluat moale, elastic și un miez care rămâne pufos zile întregi.

De ce să alegi cozonacul cu 10 gălbenușuri

Rețeta bogată în gălbenușuri oferă cozonacului o textură fină, o culoare intensă și un gust intens, exact așa cum se făcea odinioară. Gălbenușurile contribuie la frăgezime, elasticitate și la menținerea prospețimii pentru mai mult timp, scrie Click.

Ingrediente esențiale pentru cozonacul perfect

Pentru un rezultat reușit, este important să folosești ingrediente de calitate și să respecți proporțiile:

  • 1 kg făină albă superioară, cernută de două ori
  • 10 gălbenușuri, separate cu grijă
  • 300 ml lapte gras, călduț
  • 50 g drojdie proaspătă
  • 250 g zahăr
  • 200 g unt gras, topit și răcit
  • Coajă rasă de lămâie și portocală
  • 1 praf de sare
  • 1 linguriță esență de vanilie
  • 1 linguriță esență de rom

Pentru uns:

  • 1 ou întreg

Umplutură (opțional):

  • nucă măcinată, cacao, rahat sau stafide, după preferințe

Pași simpli pentru un cozonac pufos

Activarea drojdiei

Dizolvă drojdia cu o lingură de zahăr și câteva linguri de lapte călduț. Lasă amestecul 10–15 minute, până se formează spumă.

Prepararea aluatului

Amestecă făina cu sarea și coaja de citrice. Adaugă gălbenușurile, laptele îndulcit, drojdia activată și esențele.

Frământarea, pasul cel mai important

Încorporează treptat untul topit și frământă aluatul aproximativ 30 de minute, până devine neted, elastic și nu se mai lipește de mâini.

Dospirea

Acoperă aluatul și lasă-l la loc cald timp de o oră, până își dublează volumul.

Formarea cozonacilor

Întinde aluatul, adaugă umplutura dorită, rulează și împletește. Așază cozonacii în tăvi tapetate cu hârtie de copt.

A doua dospire și coacerea

Lasă cozonacii la crescut încă 30-40 de minute. Unge-i cu ou bătut pentru luciu și coace-i la 170°C timp de 45-50 de minute.

Sfat util

Dacă se rumenesc prea repede, acoperă-i cu hârtie de copt pentru a evita arderea.

Tags:
Citește și...
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Echilibrul Digital între Detoxifiere Necesară și Divertisment de Calitate
Eveniment
Echilibrul Digital între Detoxifiere Necesară și Divertisment de Calitate
Cum prevenim complicațiile virozelor
Eveniment
Cum prevenim complicațiile virozelor
Tratamente pentru cancer ca în Viena sau Berlin! Află cum poți beneficia de ele
Eveniment
Tratamente pentru cancer ca în Viena sau Berlin! Află cum poți beneficia de ele
Cât câștigă un srilankez în România? Muncește 10 ore pe zi
Eveniment
Cât câștigă un srilankez în România? Muncește 10 ore pe zi
Acuzații de ilegalități și terenuri controversate în cazul stațiunii Nibiru. Cum a răspuns Selly
Eveniment
Acuzații de ilegalități și terenuri controversate în cazul stațiunii Nibiru. Cum a răspuns Selly
Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
Eveniment
Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
Eveniment
Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Eveniment
Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Ultima oră
15:09 - O nouă pierdere uriașă pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner, a murit și mama ei
14:59 - Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
14:43 - „Este otrava din farfurie”. Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație
14:36 - Ce bonificație vor primi cei care și-au plătit la timp taxele. Anunțul mult așteptat făcut de Ministerul de Finanțe
14:32 - Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan. „Nu mă încurc într-o hârtie pe care e scris protocolul coaliției” (VIDEO)
14:14 - Mitică Dragomir, reacţie dură după eșecul Universității Craiova: „Schimbări idioate, arbitraj hoț. Ultimele 15 minute au fost de groază”
14:12 - Echilibrul Digital între Detoxifiere Necesară și Divertisment de Calitate
14:05 - Putin comentează imaginile lui Zelenski din Kupiansk: „Este actor și un actor talentat”
14:01 - Cine termină sezonul pe prima poziție în Superliga? Top 3 meciuri programate în runda finală
13:52 - Cum prevenim complicațiile virozelor