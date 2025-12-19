Cozonacul este mai mult decât un simplu desert. Acesta este simbolul sărbătorilor românești, al tradiției și al momentelor petrecute în familie. Pentru cei care vor un rezultat spectaculos, cozonacul cu 10 gălbenușuri este alegerea ideală: un aluat moale, elastic și un miez care rămâne pufos zile întregi.
Rețeta bogată în gălbenușuri oferă cozonacului o textură fină, o culoare intensă și un gust intens, exact așa cum se făcea odinioară. Gălbenușurile contribuie la frăgezime, elasticitate și la menținerea prospețimii pentru mai mult timp, scrie Click.
Pentru un rezultat reușit, este important să folosești ingrediente de calitate și să respecți proporțiile:
Pentru uns:
Umplutură (opțional):
Activarea drojdiei
Dizolvă drojdia cu o lingură de zahăr și câteva linguri de lapte călduț. Lasă amestecul 10–15 minute, până se formează spumă.
Prepararea aluatului
Amestecă făina cu sarea și coaja de citrice. Adaugă gălbenușurile, laptele îndulcit, drojdia activată și esențele.
Frământarea, pasul cel mai important
Încorporează treptat untul topit și frământă aluatul aproximativ 30 de minute, până devine neted, elastic și nu se mai lipește de mâini.
Dospirea
Acoperă aluatul și lasă-l la loc cald timp de o oră, până își dublează volumul.
Formarea cozonacilor
Întinde aluatul, adaugă umplutura dorită, rulează și împletește. Așază cozonacii în tăvi tapetate cu hârtie de copt.
A doua dospire și coacerea
Lasă cozonacii la crescut încă 30-40 de minute. Unge-i cu ou bătut pentru luciu și coace-i la 170°C timp de 45-50 de minute.
Sfat util
Dacă se rumenesc prea repede, acoperă-i cu hârtie de copt pentru a evita arderea.