Cozonacul este mai mult decât un simplu desert. Acesta este simbolul sărbătorilor românești, al tradiției și al momentelor petrecute în familie. Pentru cei care vor un rezultat spectaculos, cozonacul cu 10 gălbenușuri este alegerea ideală: un aluat moale, elastic și un miez care rămâne pufos zile întregi.

De ce să alegi cozonacul cu 10 gălbenușuri

Rețeta bogată în gălbenușuri oferă cozonacului o textură fină, o culoare intensă și un gust intens, exact așa cum se făcea odinioară. Gălbenușurile contribuie la frăgezime, elasticitate și la menținerea prospețimii pentru mai mult timp, scrie Click.

Ingrediente esențiale pentru cozonacul perfect

Pentru un rezultat reușit, este important să folosești ingrediente de calitate și să respecți proporțiile:

1 kg făină albă superioară, cernută de două ori

10 gălbenușuri, separate cu grijă

300 ml lapte gras, călduț

50 g drojdie proaspătă

250 g zahăr

200 g unt gras, topit și răcit

Coajă rasă de lămâie și portocală

1 praf de sare

1 linguriță esență de vanilie

1 linguriță esență de rom

Pentru uns:

1 ou întreg

Umplutură (opțional):

nucă măcinată, cacao, rahat sau stafide, după preferințe

Pași simpli pentru un cozonac pufos

Activarea drojdiei

Dizolvă drojdia cu o lingură de zahăr și câteva linguri de lapte călduț. Lasă amestecul 10–15 minute, până se formează spumă.

Prepararea aluatului

Amestecă făina cu sarea și coaja de citrice. Adaugă gălbenușurile, laptele îndulcit, drojdia activată și esențele.

Frământarea, pasul cel mai important

Încorporează treptat untul topit și frământă aluatul aproximativ 30 de minute, până devine neted, elastic și nu se mai lipește de mâini.

Dospirea

Acoperă aluatul și lasă-l la loc cald timp de o oră, până își dublează volumul.

Formarea cozonacilor

Întinde aluatul, adaugă umplutura dorită, rulează și împletește. Așază cozonacii în tăvi tapetate cu hârtie de copt.

A doua dospire și coacerea

Lasă cozonacii la crescut încă 30-40 de minute. Unge-i cu ou bătut pentru luciu și coace-i la 170°C timp de 45-50 de minute.

Sfat util

Dacă se rumenesc prea repede, acoperă-i cu hârtie de copt pentru a evita arderea.