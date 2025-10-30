Înaintea sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți români se întreabă cât trebuie să scoată din buzunar pentru un . Prețurile diferă considerabil între piețe și ferme, fiind influențate de cererea tot mai mare și de costurile ridicate de producție.

Înaintea sărbătorilor de iarnă, cât trebuie să plătești pentru un porc de 100 kg

În marile piețe din țară, prețul unui porc de 100 de kilograme variază între 900 și 1.300 de lei. Suma diferă în funcție de regiune, nivelul cererii și calitatea animalului oferit spre vânzare.

Porcii crescuți în sau la ferme mici, cu hrană naturală și îngrijire atentă, se vând mai scump. Pentru aceștia, prețul urcă adesea între 1.100 și 1.400 de lei, în funcție de condițiile de creștere.

În piețele mari și lanțurile comerciale pot apărea oferte sezoniere, mai ales în preajma iernii. Chiar și așa, costurile de transport, depozitare și procesare ajung să ridice prețul final pentru cumpărători.

Ce factori stabilesc prețul porcului în 2025

Prețul porcului este influențat de mai mulți factori importanți din economie și agricultură. Costurile furajelor au crescut semnificativ, afectând direct prețurile din piețe și ferme. Fluctuațiile monedei și inflația adaugă presiune asupra crescătorilor și cumpărătorilor.

Cererea ridicată din perioada sărbătorilor determină adesea rapide și vizibile. Restricțiile sanitare impuse de autorități pot limita oferta și ridica prețurile. Rasa porcului și metodele de creștere influențează, de asemenea, valoarea finală de vânzare.

Porcii crescuți tradițional sau bio se vând mai scump decât cei din ferme intensive. Animalele hrănite corect și ajunse rapid la 100 kg au, de regulă, un preț mai mare, potrivit playtech.ro.

Cum pot plăti românii mai puțin pentru un porc

Românii pot economisi semnificativ dacă verifică mai multe oferte din piețe și ferme înainte de cumpărare. Negocierea directă cu crescătorii locali rămâne una dintre cele mai eficiente metode de a obține un preț bun.

Cumpărarea în grup rămâne o strategie eficientă pentru a obține un preț mai mic pe kilogram și beneficii comune. Cei care se grăbesc să cumpere înainte de sezonul sărbătorilor pot evita valul de scumpiri de la final de an. O evaluare atentă a stării de sănătate și a hranei porcului garantează o carne sigură și gustoasă.