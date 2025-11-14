Inflația nu va scădea pe finalul anului, așa cum anticipau oficialii Băncii Naționale a României. Dimpotrivă indicele se va menține la un nivel ridicat, aproape de 10%, conform prognozei actualizate.

Inflația se menține la un nivel ridicat

rămâne sub presiune, în ciuda optimismului manifestat anterior de specialiști, după adoptarea măsurilor de austeritate. BNR a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, de inflaţie pentru finalul anului 2025. Banca centrală anticipează că inflația va scădea la 3,7% spre finalul anului viitor. Anterior, prognoza BNR indica o valoare de 3%.

Datele prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu indică o criză care se prelungește, în ciuda promisiunilor guvernanților. Este evident, lucru confirmat de tot mai multe voci, că austeritatea propovăduită de Bolojan are efecte negative. Iar finalul va fi o sărăcire a populației. Aceasta mai ales că urmează o nouă perioadă în care vor crește taxele și impozitele, dar și prețul gazelor naturale.

„Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui preţurilor de consum are o traiectorie descendentă cvasicontinuă cu o ajustare amplă în trimestrul III anul viitor, o reducere de 5 puncte procentuale. Când? Atunci când iese din baza de calcul impactul direct al şocurilor pe calea ofertei. Ce mai observăm? Că faţă de prognoza din vară, din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei”, a explicat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR e menţionat că în 2025 avem aproape jumătate din inflaţie determinată de , TVA şi accize, energie electrică şi gaze naturale.

Isărescu recunoaște că a subestimat consecințele austerității

recunoaște că noile date arată că a estimat impactul politicilor de austeritate și creșterea taxelor, impuse de guvernul Bolojan. De asemenea, a fost subestimat impactul majorării prețurilor la energie electrică. Conform BNR, reintrarea în intervalul ţintei este anticipată în trimestrul I 2027.

„Ce s-a subestimat în vară? S-a subestimat în primul rând impactul măsurilor administrative, liberalizarea pieţei de energie electrică şi majorarea impozitelor indirecte din trimestrul III, mai ales pe partea de electricitate şi, de asemenea, ca să spun aşa, un impact care e greu de măsurat, al anticipaţiilor inflaţioniste şi care s-a conturat”, a mai spus Mugur Isărescu.

El avertizează că tensiunile din coaliția de guvernare și lipsa unor măsuri coerente au dus la creșterea tensiunilor în societate. Iar acest lucru a avut drept consecință scumpiri peste cele estimate la produsele alimentare și nealimentare. Acest lucru a afectat inflația.

„Este un mediu politic, să îi spunem, şi social destul de tensionat în ţară în această perioadă şi bineînţeles că toate aceste discuţii împing creşterile de preţuri mai sus decât am anticipat noi în lunile de vară”, a spus Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Inflația influențată de politicile de austeritate

Datele statistice arată că măsurile adoptate de Ilie Bolojan au consecințe negative. Economia României a intrat într-o scădere ușoară, în al treilea trimestru. Aceasta după ce, anterior, pe primele nouă luni a existat o creștere ușoară. Scăderea economiei coincide cu politicile implementate de Bolojan.

La 1 august a fost majorat TVA, au fost tăiate , măsuri care au pus frână consumului.

Pe cale de consecință, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul anterior. Informația a fost confirmată de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, raportat la acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.