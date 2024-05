Creme de corp esențiale pentru un ritual complet de îngrijire în 2024

În acest an, producătorii vin cu o gamă largă de creme de corp care impresionează consumatorii prin efectele lor de hidratare, datorită dozelor mari de ingrediente naturale. Deși se absorb rapid în piele, cremele de corp pot avea și un miros subtil, plăcut pentru persoanele care le folosesc. O alegere excelentă sunt cremele de corp special create pentru pielea sensibilă, care au absorbție rapidă și oferă o senzație confortabilă pielii.

Și loțiunile de corp sunt prezente în gama de produse în tendințele actuale. Acestea sunt indicate pentru că au de asemenea proprietăți benefice și o textură ce este absorbită rapid în piele. Unele loțiuni de marcă sunt testate în condiții de zi, pe pielea sensibilă și pe pielea cu mâncărime.

De asemenea, laptele pentru corp are proprietăți excelente pentru îngrijirea pielii și se caracterizează printr-o textură foarte fină și plăcută, are un miros deosebit și lasă pielea suplă și mai elastică după utilizare. Laptele de corp are efect bun împotriva vergeturilor și cicatricilor, menține pielea moale și bine hidratată și este potrivit și pentru pielea sensibilă, în timpul sarcinii. Poate avea colagen, elastină, unt de cacao, unt de Shea, ulei de nucă de cocos, ulei de migdale cu vitamina E și acizi grași Omega-3. Astfel de produse sunt hipoalergenice.

Cremele de corp de la Nivea sunt apreciate pentru proprietățile lor eficiente de hidratare și de regenerare. Acest brand este cunoscut și pentru ingredientele emoliente din souffle-urile pentru corp, care sunt potrivite pentru pielea uscată și foarte uscată; acestea oferă prin uleiul de jojoba o hidratare intensă și un parfum plăcut pe piele.

Eficacitatea cremelor de corp de la Bioderma este dovedită prin studii clinice și de asemenea eficacitatea imediată contra mâncărimii pielii (ce apare la pielea sensibilă predispusă la neurodermatită). Aceste creme calmează, restabilesc lipidele din piele, hidratează intens, reduc nevoia de scărpinare și oferă o senzație de prospețime.

Marca Naturalis oferă o varietate de creme de corp ce hrănesc pielea în profunzime, în plus sunt apreciate și pentru capacitatea lor de netezire, catifelare, reducere a inflamațiilor, hrănire și absorbție rapidă în piele.

Cremele de corp marca A-Derma sunt cunoscute pentru texturile lor bogate și proprietățile lor hidratante și calmante de înaltă calitate. Aceste produse sunt certificate organic pentru toate tipurile de piele, inclusiv pentru pielea sensibilă. Asta înseamnă că sunt bune pentru persoanele care au pielea cu semne vizibile de furnicături, strângere, mâncărime. Aceste probleme sunt create de factorii externi, cum ar fi poluarea, frigul, căldura, vântul, dar și de stres și unele tratamente de piele. Și acneea este un semn al sensibilității pielii, ea poate fi ameliorată cu astfel de produse cu efect de regenerare și de reparare.

Cremele Apivita sunt apreciate pentru ingredientele lor naturale, cum ar fi: aloe vera, ghimbir, propolis, vitamina E, etc. Ele regenerează, revitalizează, au efect de hidratare, anti-age, calmare, de combatere a petelor pigmentare și a roșeții.

O altă opțiune populară pentru îngrijire intensă este reprezentată de cremele de corp de la Aveeno, care se remarcă printr-o consistență bogată, capacitatea de a hrăni și hidrata pe termen lung. Acestea sunt indicate pentru persoanele cu piele sensibilă, datorită formulelor blânde fără parfum. Cremele pot regenera pielea și pot conține ovăz coloidal pentru o hidratare suplimentară.

Cremele de corp pentru fermitatea pielii și loțiunile de corp hrănitoate de marcă Caudalie sunt indicate pentru pielea cu celulită. Ele au ingrediente naturale (bazate pe ulei de sâmburi de struguri, polifenoli, unt de Shea organic, extract de iris) și sunt apreciate pentru formulele lor ușoare, hidratante, potrivite pentru diferite tipuri de piele. Sunt folosite adesea în masaj și automasaj, ele netezesc și sporesc fermitatea pielii.

Acestea sunt doar câteva exemple de din magazinele online, care au în general ingrediente naturale în proporție de peste 95%. Ele oferă proprietățile naturale ale extractelor de plante, care contracarează formarea celulitei, promovează elasticitatea pielii, ajută la hidratarea, regenerarea pielii și menținerea barierei protectoare.