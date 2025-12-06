B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Crimă din 1987, rezolvată după 40 de ani. Probele care au dus la un „prolific criminal în serie”

Crimă din 1987, rezolvată după 40 de ani. Probele care au dus la un „prolific criminal în serie”

Selen Osmanoglu
06 dec. 2025, 14:09
Crimă din 1987, rezolvată după 40 de ani. Probele care au dus la un „prolific criminal în serie”
Cuprins
  1. Descoperire importantă
  2. Autorul identificat post-mortem

Un caz de crimă vechi de aproape 40 de ani a fost soluționat în Colorado datorită ADN-ului găsit pe niște pungi de hârtie, probe conservate impecabil încă din 1987. Autoritățile au stabilit că vinovatul este Vincent Darrell Groves, unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din istoria statului.

Descoperire importantă

Cadavrul Rhondei Marie Fisher, în vârstă de 30 de ani, a fost descoperit pe 1 aprilie 1987, lângă o autostradă aflată la circa 35 de mile sud de Denver. Tânăra fusese agresată sexual și strangulată. Ancheta a pornit imediat, însă timp de decenii nu au existat suficiente probe pentru identificarea autorului, scrie Adevărul.

Totul s-a schimbat recent, când Biroul Șerifului din comitatul Douglas a anunțat că profilul ADN găsit pe „niște pungi de hârtie” aparține lui Vincent Darrell Groves, descris de autorități drept „unul dintre cei mai prolifici infractori din Colorado”.

Potrivit comunicatului transmis de biroul șerifului, „obținerea unui profil ADN viabil de pe pungi de hârtie vechi de aproape patru decenii este extrem de rară și subliniază valoarea extraordinară a conservării meticuloase a probelor și a reevaluării periodice a probelor criminalistice”.

Autorul identificat post-mortem

Vincent Darrell Groves a murit în 1996. Acesta nu mai poate fi tras la răspundere penală. Cu toate acestea, autoritățile spun că soluționarea cazului aduce o formă de alinare familiei victimei.

Mesajul publicat de Douglas County Sheriff’s Office subliniază importanța momentului: „Deși Groves a murit în 1996 și nu poate fi urmărit penal, sperăm că acest lucru va aduce răspunsuri mult așteptate familiei Rhondei.”

„Acest caz este o dovadă a angajamentului nostru de a urmări justiția pentru fiecare victimă, indiferent de cât timp a trecut. Rhonda Fisher a fost mamă, fiică, soră și prietenă. Cazul ei exemplifică dedicarea anchetatorilor DCSO, a partenerilor criminaliști și a specialiștilor în cazuri neobosit, adesea ani la rând, pentru a aduce închiderea familiilor care au îndurat așteptări inimaginabile. Vom continua să prioritizăm cazurile vechi, pe măsură ce știința evoluează, la fel evoluează și capacitatea noastră de a descoperi adevărul. Angajamentul nostru față de aceste investigații și față de familiile care așteaptă răspunsuri, nu va ezita niciodată”, a mai transmis Douglas County Sheriff’s Office.

