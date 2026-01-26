Crima din Cenei, comisă de trei adolescenți a provocat ample în comunitate. Câteva sute de localnici au protestat, duminică, în Sânmihaiu Român, în fața locuinței bunicului suspectului în vârstă de 13 ani, care nu răspunde penal.

Crima din Cenei provoacă vii emoții

Mai mulți au cerut ca suspectul de 13 ani, implicat în uciderea lui , să fie închis. În acest context pentru a evita amplificarea tensiunilor, după crima din Cenei, părinții băiatului de 13 ani au decis internarea acestuia într-un centru neuro-psihiatric.

Minorul este acuzat că a luat parte la uciderea și incendierea victimei, alături de ceilalți doi complici, în vârstă de 15 ani. Decizie de internare a mai detensionat situația din localitatea Sânmihaiu Român. Sute de persoane au protestat duminică, în fața casei bunicului minorului. Oamenii au cerut dreptate pentru victimă și măsuri ferme împotriva adolescentului.

La fața locului au fost solicitate mai multe echipaje de jandarmi caresă asigure ordinea și să prevină escaladarea conflictului.

Protestatarii au cerut pedeapsă pentru minor

Protestatarii de duminică au cerut dreptate pentru Mario, băiatul ucis și închiderea adolescentului de 13 ani. Oamenii au solicitat ca acesta să răspundă penal pentru crima din Cenei la care aluat parte, alături de ceilalți doi inculpați de 15 ani.

„Luptăm pentru dreptate, fraților! Dreptate pentru Mario! Vrem dreptate pentru copiii noștri! Copilul acesta nu are voie să fie liber! S-a dus a doua zi la școală fără să pățească nimic! Ce faceți voi, jandarmii? Apărați hoții, criminalii și drogurile? Ne e frică să ne mai trimitem copiii la școală! Nu se face dreptate! Dacă omori o găină, te bagă la pușcărie. Dacă omori un om, ești în libertate!”, au strigat localnicii.

Jandarmii au făcut apel la calm și au îndemnat oamenii să se liniștească și să meargă la casele lor.

Crima din Cenei care a îngrozit România

Un adolescent de 15 ani din satul Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. Anchetatorii care au investigat cazul susțin că fapta a fost premeditată. Cei doi suspecți de 15 ani au fost arestați. În schimb, copilul de 13 ani a fost lăsat în libertate deoarece legea penală stabilește că nu poate răspunde pentru faptele sale. Din informațiile anchetatorilor, copilul ar fi consumat droguri.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21.30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localităţii Cenei, jud. Timiş”, a transmis

Crima din Cenei a șocat prin violența și prin cruzimea de care au dat dovadă autorii. După ce l-au omorât pe adolescent, cu mai multe lovituri de topor și de cuțit, aceștia au incendiat cadavrul și l-au îngropat, încercând să-și acopere urmele.