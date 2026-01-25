B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Crima de la Cenei, Timiș. Protest spontan în fața casei bunicului adolescentului suspect de 13 ani

Crima de la Cenei, Timiș. Protest spontan în fața casei bunicului adolescentului suspect de 13 ani

Adrian Teampău
25 ian. 2026, 20:09
Prostest la Sânmihaiu Român Sursa foto: Captura video

Protest spontan în localitatea Sânmihaiu Român, în fața locuinței bunicului minorului în vârstă de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani.

Protest spontan la locuința bunicului

Câteva zeci de persoane s-au strâns, duminică seara, în localitatea Sânmihaiu Român, în faţa casei bunicului minorului de 13 ani implicat în uciderea băiatului de 15 ani din localitatea Cenei. Oamenii s-au strâns într-un protest spontan, crezând că suspectul este găzduit în locuința bătrânului. Ei cer ca acesta să răspundă penal pentru implicarea în uciderea lui Mario Berinde. Aceasta chiar dacă, potrivit legii, nu răspunde penal pentru faptele sale.

Familia băiatului a încercat să liniștească lucrurile transmițându-le protestatarilor că băiatul nu se află în casă. Cu toate acestea, oamenii sunt revoltaţi şi spun că nu se simt în siguranță, nici ei, nici copiii lor, câtă vreme minorul se află în localitatea lor.

Jandarmii au ajuns la fața locului și se asigură că situația nu va escalada. Oamenii legii fac eforturi să-i calmeze pe protestatari.

Ce spune primarul localității

Primarul comunei Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuţi, a ajuns la acest protest spontan. El s-a adresat oamenilor spunându-le că lucrurile nu pot fi rezolvate cu violență. Edilul a precizat că-i va convoca pe părinții minorului, urmând să discute cu ei despre această situație.

Pede ată parte, protestatarii i-au cerut primarului să decreteze stare de urgență în localitate. Ei au cerut ca băiatul să fie dat afară din comună și să fie închis. Viorel Mărcuţi s-a opus unui astfel de demers. Potrivit spuselor sale, în această situație nu se poate pune problema instaurării stării de urgență.

„O parte din lume este înfierbântată, dar fac apel la raţiunea dumneavoastră. Avem cazul în faţa procurorilor, în faza de cercetare. Nu putem da noi o soluţie ca în Evul Mediu (pe principiul «dinte pentru dinte» – n. red.). Lăsaţi-mă să discut cu Poliţia şi Jandarmeria”, le-a transmis primarul.

