O femeie de 67 de ani a fost arestată preventiv, după ce ar fi înjunghiat un bărbat de 50 de ani. Ambii erau persoane fără adăpost și stăteau într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei, acolo unde a și avut loc atacul.

Ce s-a întâmplat cu victima

Totul s-a petrecut pe 28 august, în jurul orei 9.00, într-un abandonat din Sectorul 1. Între cei doi ar fi izbucnit într-un conflict spontan, în urma căruia inculpata l-a înjunghiat cu un cuțit pe bărbatul de 50 de ani, în zona gâtului.

Victima a reușit să iasă din clădire și să se deplaseze până la șosea. Trecătorii care l-au observat au solicitat sprijinul salvatorilor, astfel că bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la Spitalul Universitar Elias din București. În ciuda intervenției medicilor, care au constatat că bărbatul prezenta o plagă înjunghiată în zona laterocervicală stângă, victima a murit câteva ore mai târziu, potrivit .

Unde a fost găsită agresoarea

După atac, femeia a părăsit imobilul. Luni, a fost identificată în zona unei gări din Constanța și reținută pentru 24 de ore, iar marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru 30 de zile. Femeia de 67 de ani este cercetată pentru omor.