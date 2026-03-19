Decizia PRO TV de a renunța la emisiunea „Apropo TV”, moderată de Andi Moisescu, a stârnit reacții în spațiul public. Printre cei care au comentat situația se numără și Cristi Tabără, care a transmis un mesaj dur.

Acesta susține că decizia postului nu este neapărat surprinzătoare, având în vedere natura comercială a televiziunii, însă, consideră că responsabilitatea aparține, în mare parte, publicului.

Ce spune Cristi Tabără despre Andi Moisescu

În mesajul său, Tabără a vorbit și despre relația personală cu Andi Moisescu, subliniind rolul important pe care acesta l-a avut în debutul său în televiziune.

„ANDI MOISESCU SAU CUM COMERȚUL UCIDE VALOAREA

De Andi Moisescu mă leagă debutul în televiziune. Eram corespondent la PRO TV Oradea atunci când făceam duplex-uri în matinalul prezentat de el. A fost generos și înțelegător cu ardeleanul lent și cu aspect preoțesc. El mi-a dat supranumele de „părintele”, fiindcă eram student (ulterior absolvent) la teologie ortodoxă. Îi datorez, practic, debutul în televiziune, la nivel național.

Acum aflu că, după zeci de ani în care a contribuit la ridicarea PRO TV, decența și rafinamentul lui nu mai „produc” și nu mai sunt necesare în piața mediatică. PRO TV l-a scos din grilă cu „Apropo TV”. Fără resentimente, only business. Însă supărarea mea nu se îndreaptă împotriva PRO TV, care este o afacere ca atâtea altele și care depinde de viteza cu care publicul schimbă canalul.”, a scris Tabără pe Facebook.

Cine este, de fapt, responsabil pentru astfel de decizii

Cristi Tabără consideră că vina nu aparține televiziunii, ci telespectatorilor, pe care îi acuză de ipocrizie și de lipsă de interes pentru conținut de calitate.

„Supărarea mea este îndreptată împotriva ipocriziei publicului care se leapădă fără jenă de orice produs care îi solicită prea mult neuronii și îi testează prea riguros educația și principiile. Andi Moisescu a devenit prea mult și prea greu pentru superficialitatea celor care fac rating televiziunilor comerciale. Și nu doar el. Chiar și cei care nu s-au ferit de cancanuri televizate, au fost executați similar.”

Ce mesaj a transmis Cristi Tabără către public

În final, Tabără lansează un avertisment legat de impactul alegerilor media asupra generațiilor viitoare.

„Telespectatorule, ar fi bine să pricepi că viitorul copiilor tăi depinde de valorile pe care i le pui în fața ochilor. Da, copiii tăi nu se vor mai uita la televizor, așa cum te uiți tu. Dar vor prinde din zbor comentariile tale grobiene la câte un show de doi bani și vor crede că tu, stâlpul universului lor, ai dreptate. Vor gândi ca tine, vor vota ca tine și vor pierde ca tine. Vor pierde valori pe care tu le-ai sacrificat prin alegerile tale.”, a conchis Cristi Tabără.

Ce spune această situație despre piața media din România

Cazul scoaterii din grilă a unei emisiuni consacrate precum „Apropo TV” reflectă schimbările din consumul media, unde conținutul cu audiență mare devine prioritar în fața celui considerat „de calitate”.