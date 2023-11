Cristian Brian (USR) dă în judecată Primăria Chiajna pentru că refuză să ofere informații publice despre stadionul de fotbal: Evident că voi merge mai departe. Am depus multe cereri pentru a obține datele (VIDEO)

Deputatul USR, Cristian Brian, dă în judecată Primăria Chiajna după ce a încercat fără succes să afle, în baza liberului acces la informaţii publice, date despre stadionul din localitate.

După 9 luni în care a fost ignorat de autorităţile din Chiajna, Cristian Brian a primit o scrisoare în care era întrebat de ce îl interesează stadionul din Chiajna, dacă stă la peste 600 de kilometri distanţă. Asta în situaţia în care primarul din Chiajna este cercetat pentru finanţarea frauduloasă a echipei de fotbal din localitate.

“Această solicitare pe care am făcut-o face parte dintr-un demers mai larg pe care vreau să-l fac, se referă la rentabilitatea stadioanelor din țară. Am vrut să văd mai multe stadioane, care sunt deținute de autorități publice, în speță cele care se află în Liga 1 și Liga 2, cât sunt de eficiente și rentabile. Și în acest sens am solicitat o serie de informații legate de venituri, de cheltuieli, legate de diferența dintre acestea și pe baza acestui studiu, am încercat la un moment dat să văd exact pentru că statul român, în momentul de față, nu deține date despre infrastructura sportivă, date suficiente ca aceste date, ulterior, să ne servească pentru inițiativele pe care le vom avea în Comisia pentru tineret și sport din care fac parte.

Relevanța datelor era importantă cu privire la activitatea noastră pe care o desfășurăm în Parlamentul României. Din păcate, primăria Chiajna mi-a răspuns la 9 luni distanță, după am trimis un document de cel puțin 3 ori și atunci în bătaie de joc.

Știți, probabil și toată lumea știe că orice persoană are dreptul să solicite și să obțină informații de la instituțiile publice, în condițiile legii, iar liberul acces la informații publice constituie un principiu de bază al relațiilor între persoane și autoritățile publice.

Din păcate, am văzut răspunsul pe care mi l-au dat, practic, am fost eu luat la întrebări, în loc să mi se răspundă, asta, în condițiile în care au trecut 9 luni de zile și asta doar după ce am făcut o plângere administrativă. Plângerea administrativă este exact ultimul pas, pe care, conform legii, îl poți face înainte să dai în judecată o instituție, pentru că nu furnizează datele.

Eu mă gândesc doar la un singur lucru, dacă așa tratează aleșii în Parlament, cum se comportă cu proprii cetățeni, cum se comportă cu oamenii din comunitate și ce lipsă de respect față de plătitorii de taxe au aceste instituții? Pentru că dacă stăm să ne gândim din punct de vedere al cetățeanului, când o instituție publică are o treabă cu un cetățean, în speță, dacă nu-și plătește impozitele și taxele la timp, ulterior, acest cetățean este penalizat, iar aceste instituții care sunt finanțate din banii cetățenilor, vedem că au astfel de comportamente în relația cu românii.”

Brian, despre intenția de a da în judecată primăria Chiajna

„Bineînțeles, o mare parte din procesele pe care instituțiile publice le pierd în instanță, sunt acestea privind informațiile de interes public. Din păcate, este o practică frecventă și este trist cum în anul 2023, cetățenii încă mai trebuie să apeleze la astfel de practici, să dea în judecată instituțiile pentru informații care ar trebui să fie făcute publice din oficiu.

Noi am făcut-o la cerere, nici la cerere nu se poate. Evident că voi merge mai departe și sunt convins că instanța îmi va da dreptate. Vom obține aceste informații pe care, ulterior, le vom include în studiul de care v-am spus mai devreme.”, a spus Cristian Brian.

Deputatul USR a fost întrebat dacă au mai fost și alte instituții pe care le-a abordat, să aibă aceeași atitudine.

“Într-adevăr, au existat întârzieri pentru că v-am spus, am depus multe cereri în acest sens pentru a obține datele. O parte dintre instituții au întârziat cu răspunsul. Altele și-au cerut scuze, iar cele mai multe dintre ele care nu au răspuns la timp s-au activat exact în momentul în care au văzut plângerea administrativă, că de regulă, acela este pasul următor. Cetățeanul renunță, face o cerere pe 544, vede că nu-i răspunde instituția, renunță. Am mers la pasul următor și la pasul următor, majoritatea celor care mi-au răspuns s-au activat, au trimis răspunsul în timp util, mai puțin această primărie, care vedem, iată, cum este administrată. Am aflat ulterior, după răspuns, despre problemele juridice pe care le are conducătorul instituției, mai ales că, sunt probleme tocmai cu finanțarea echipei din localitate și cred că acolo sunt și problemele legate de modalitatea în care acea arenă este administrată.”