Cristian Tudor Popescu: „Dumnezeu a îmbătrânit, e orb și a surzit”

„Dumnezeu a îmbătrânit, e orb și a surzit” – e concluzia gazetarului Cristian Tudor Popescu după „toate grozăviile” care se adună – pandemie de coronavirus, război, schimbări climatice, variola maimuței.

Cristian Tudor Popescu: Dumnezeu îmbătrânește și când îmbătrânește nu mai vede bine

Cristian Tudor Popescu a povestit, la , că după ce a publicat o carte intitulată „Dumnezeu nu e mort” un cititor l-a întrebat dacă Dumnezeu evoluează.

„Da, evoluează. Dumnezeu îmbătrânește și când îmbătrânește, are cataractă, glaucom, nu mai vede bine, nu mai aude bine. Așa se explică faptul că lasă să se întâmple toate grozăviile astea, care observați cum se adună? Vin din toate părțile acum: , , bolile… care vine după COVID, gripa tomatelor care vine după variola maimuței asta. De ce? Pentru că deranjăm, deranjăm, deranjăm natura, deranjăm planeta, intrăm în țesutul ei viu și răspunsul este ăsta. Dar Dumnezeu a îmbătrânit, e orb și a surzit”, a răspuns gazetarul.

La observația că pare că pleacă de la premisa că Dumnezeu există, acesta a explicat: „Eu n-am spus niciodată că Dumnezeu nu există, am spus că nu se supune noțiunea respectivă, nu poate fi supusă unei afirmații ontologice, deci nu are sens, eu asta spun. „Dumnezeu există” are tot atâta sens – sau n-are – ca Dumnezeu nu există. Dumnezeu nu e o categorie ontologică”.