Cristiano Ronaldo a fost inclus în lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială, iar convocarea îl poate transforma într-unul dintre primii fotbaliști care ajung la șase participări la turneul final. Pentru atacantul de 41 de ani, competiția ar putea fi ultima șansă de a câștiga trofeul care îi lipsește din palmares.

Ronaldo, în fața ultimei mari provocări cu naționala Portugaliei

Lotul Portugaliei merge la Cupa Mondială cu Cristiano Ronaldo în frunte, iar selecția anunțată de Roberto Martinez aduce în prim-plan o alegere istorică. Atacantul lui se pregătește pentru a șasea prezență la un turneu final, performanță care îl poate așeza într-o categorie rară a mondial.

Pentru Ronaldo, miza este uriașă. A câștigat trofee importante la nivel de club și a condus Portugalia spre succes la nivel european, însă Cupa Mondială rămâne marele obiectiv neatins. Cristiano Ronaldo devine din nou una dintre imaginile centrale ale turneului, iar acest lucru poate marca ultima încercare a starului lusitan de a cuceri cel mai important trofeu din fotbal.

„Cu siguranță va fi ultima mea Cupă Mondială”, a declarat Cristiano Ronaldo pentru CNN, potrivit .

Diogo Jota, prezent în gândurile Portugaliei

Selecționerul Roberto Martinez a anunțat un lot de 27 de jucători, dar a transmis și că echipa va merge la turneul final cu gândul la Diogo Jota. Fostul internațional portughez, care era o prezență constantă în lotul naționalei, a murit anul trecut într-un accident rutier produs în Spania, la vârsta de 28 de ani.

Absența lui Jota oferă campaniei Portugaliei o încărcătură emoțională aparte. Naționala lusitană nu urmărește doar primul titlu mondial din istorie, ci și un parcurs care să onoreze memoria unuia dintre jucătorii importanți ai generației recente.

Lot cu experiență și nume grele din Europa

Roberto Martinez a mizat pe un lot solid, în care se regăsesc jucători importanți din Premier League, Ligue 1, Serie A și Saudi Pro League. Alături de Ronaldo au fost convocați João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes și Gonçalo Ramos.

Portugalia face parte din Grupa K, alături de Columbia, Uzbekistan și Congo. Primul meci al lusitanilor va fi împotriva selecționatei din Congo, pe 17 iunie, la Houston.

Lotul Portugaliei:

Portari: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho.

Fundași: Rúben Dias, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Gonçalo Inacio, Renato Veiga, Tomás Araújo.

Mijlocași: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rúben Neves, Samú Costa.

Atacanți: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes, Francisco Trincão.