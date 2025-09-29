Cristina Petre-Ghiță, inspector școlar general adjunct, a precizat în cadrul Podcastului B1, moderat de Andreea Moraru, că foarte mulți din apropierea Chaijnei și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din .

Cum arată campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna

Cristina Petre-Ghiță a menționat că unitatea de învățământ, inaugurată anul trecut, este ultramodernă, cu spații școlare excepțional de bine proiectate și realizate, și dotări ample.

De asemenea, a mai adăugat și faptul că școala beneficiază de un spațiu foarte mare și oferind un cadru prietenos cu natura.

Spre deosebire de trecut, când locuitorii din mergeau la școli în București, acum se observă o migrație educațională dinspre Capitală spre Chiajna.

Inspectorul școlar general adjunct a subliniat faptul că, într-un singur an școlar, numărul cererilor de înscriere sau transfer a copiilor la această școală a fost extraordinar de mare.

Mulți locuitori ai Bucureștiului și-au făcut vize de flotant pe teritoriul comunei Chiajna pentru a le crește șansele de a fi acceptați la școlile din acea zonă.

“Și trebuie să spunem, de ce nu, că foarte mulți bucureșteni din apropierea Chiajnei și-au dus copiii la campusul școlar “Petru Rareș” din Chiajna”, a precizat Cristina Petre-Ghiță.

Ce oferă campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna

Ea a explicat ce oferă în plus campusul acesta și de ce e un punct de atracție inclusiv pentru bucureșteni.

“Este o unitate de învățământ dată în folosință anul trecut. Este ultramodernă, cu niște spații școlare excepțional de bine proiectate și realizate, cu dotări foarte mari, cu spațiu foarte mare, ne referim la curtea școlii sau zona din imediata vecinătate, nu este acea glutinare, înghesuială. Este un cadru prietenos, să spunem așa, cu natura.

Și într-un an școlar, vreau să vă zic că numărul de solicitări de a transfera copilul sau de a înscrie copilul la această școală, inclusiv locuitori au Bucureștiului care, cel mai probabil și-au făcut viză de flotant pe teritoriul comunei Chiajna, ca să fie arondați și să aibă șanse mai mari ca proprii copii să ajungă la această școală. Deci numărul a fost unul extraordinar de mare. Eu spun asta și din prisma inspectorului de la Inspectorat, care, zilnic, zilnic, citeam aproape cu sutele sesizări, petiții sau doleanțe în domeniul înscrierii sau transferurilor în școlile din Ilfov, cum ar fi cea din Chiajna, dar și Berceni, Popești Leordeni”, a mai menționat Cristina Petre-Ghiță.