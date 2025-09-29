B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)

Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)

Ana Maria
29 sept. 2025, 16:54
Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar Petru Rareș din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Cum arată campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna
  2. Ce oferă campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna

Cristina Petre-Ghiță, inspector școlar general adjunct, a precizat în cadrul Podcastului B1, moderat de Andreea Moraru, că foarte mulți bucureșteni din apropierea Chaijnei și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna.

Cum arată campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna

Cristina Petre-Ghiță a menționat că unitatea de învățământ, inaugurată anul trecut, este ultramodernă, cu spații școlare excepțional de bine proiectate și realizate, și dotări ample.

De asemenea, a mai adăugat și faptul că școala beneficiază de un spațiu foarte mare și oferind un cadru prietenos cu natura.

Spre deosebire de trecut, când locuitorii din Ilfov mergeau la școli în București, acum se observă o migrație educațională dinspre Capitală spre Chiajna.

Inspectorul școlar general adjunct a subliniat faptul că, într-un singur an școlar, numărul cererilor de înscriere sau transfer a copiilor la această școală a fost extraordinar de mare.

Mulți locuitori ai Bucureștiului și-au făcut vize de flotant pe teritoriul comunei Chiajna pentru a le crește șansele de a fi acceptați la școlile din acea zonă.

“Și trebuie să spunem, de ce nu, că foarte mulți bucureșteni din apropierea Chiajnei și-au dus copiii la campusul școlar “Petru Rareș” din Chiajna”, a precizat Cristina Petre-Ghiță.

Ce oferă campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna

Ea a explicat ce oferă în plus campusul acesta și de ce e un punct de atracție inclusiv pentru bucureșteni.

“Este o unitate de învățământ dată în folosință anul trecut. Este ultramodernă, cu niște spații școlare excepțional de bine proiectate și realizate, cu dotări foarte mari, cu spațiu foarte mare, ne referim la curtea școlii sau zona din imediata vecinătate, nu este acea glutinare, înghesuială. Este un cadru prietenos, să spunem așa, cu natura.

Și într-un an școlar, vreau să vă zic că numărul de solicitări de a transfera copilul sau de a înscrie copilul la această școală, inclusiv locuitori au Bucureștiului care, cel mai probabil și-au făcut viză de flotant pe teritoriul comunei Chiajna, ca să fie arondați și să aibă șanse mai mari ca proprii copii să ajungă la această școală. Deci numărul a fost unul extraordinar de mare. Eu spun asta și din prisma inspectorului de la Inspectorat, care, zilnic, zilnic, citeam aproape cu sutele sesizări, petiții sau doleanțe în domeniul înscrierii sau transferurilor în școlile din Ilfov, cum ar fi cea din Chiajna, dar și Berceni, Popești Leordeni”, a mai menționat Cristina Petre-Ghiță.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
Eveniment
Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
Eveniment
Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
„Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
Eveniment
„Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Eveniment
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
Eveniment
Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe
Eveniment
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe
Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
Eveniment
Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)
Ultima oră
17:36 - Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului
17:17 - Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
17:02 - Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
17:01 - „Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
16:49 - Tatăl lui David Popovici, implicat într-un scandal. Acuzații grave la adresa lui Mihai Popovici: „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo”
16:31 - CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
16:30 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
15:58 - Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
15:57 - Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
15:45 - Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS