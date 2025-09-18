Hubert Thuma: „A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunță că a semnat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a Drumului Județean DJ601A Chiajna:

,,A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna – drum județean care va avea o lungime de aproape 6 kilometri și care va fi gata spre finalul anului viitor.

Care este traseul? Limita cu Municipiul Bucuresti, Sector 6 si tranzitează satele Roșu, Dudu si Comuna Chiajna. Peste 43 de mii de cetățeni vor beneficia de acest proiect – cetățeni care tranzitează drumul spre locul de muncă, spre casă, spre școală”, a transmis Hubert Thuma.

Acesta a mai precizat că drumul va fi modernizat cu bani europeni:

“Vorbim despre un proiect de infrastructură rutieră complet, care implică reabilitarea și modernizarea carosabilului, piste de bicicletă, spații verzi, trotuare, construcție acces proprietăți, amenajarea canalizării pluviale cu stații de pompare, marcaje rutiere, 25 de stații de autobuz, unele cu alveole.

Și tot în cadrul acestui proiect va fi reabilitată și trecerea de cale ferată din Chiajna. Facem totul, pe bani europeni. Și nu ne oprim aici.”