Apa caldă va fi sistată în București, în următoarele zile, pentru aproximativ 800 de și mai mulți agenți economici. Termoenergetica efectuează lucrări la .

Apa caldă devine un lux în București

Un număr de aproximativ 800 de blocuri de locuințe și mai mulți operatori economici nu vor beneficia de apa caldă menajeră în următoarea perioadă. Termoenergetica anunță că va efectua o serie de lucrări la rețeaua de furnizare a energiei termice. Din cauza acestor lucrări vor fi afectate mai multe zone din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6.

Potrivit unui comunicat emis de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti ( ), în următoarele zile, vor avea loc lucrări de înlocuire, modernizare şi de pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală. Potrivit sursei citate, se va interveni în mai multe puncte. În Sectorul 2, lucrările vizează reţeaua termică primară, respectiv, o conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Basarabia.

Lucrările de reparaţie a conductelor impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către șase puncte termice care deservesc 82 de blocuri de apartamente şi doi agenţi economici. Potrivit programării, lucrările au început luni, 29 septembrie, ora 09:00 și sunt programate să dureze până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei ce va fi reparată este 1975.

Lucrări de reabilitare în Sectorul 3

Termoenergetica a anunțat că apa caldă va fi oprită și în Sectorul 3. Aici sunt prevăzute lucrări la reţeaua termică primară, o conductă Dn 800 mm, în zona Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă. Aici se vor derula intervenții pentru reîntregirea conductelor. Acestea impun sistarea furnizării agentului termic pentru apa caldă către 10 puncte termice. Vor fi afectate un număr de 178 blocuri şi trei agenţi economici.

Intervențiile încep de luni, ora 09:00 și sunt programate să se desfășoare până sâmbătă, la ora 23:00. În paralel, echipele companiei vor executa şi lucrări de reparaţie a conductelor. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1995, porţiunea de reţea având 30 de ani de funcţionare.

O altă lucrare importantă vizează conducta Dn 1000 mm, din zona Splaiul Unirii. Aici se vor face lucrări care impun sistarea furnizării agentului termic către șapte puncte termice care deservesc 135 de blocuri. Apa caldă va fi întreruptă începând cu ziua de luni, ora 09:00, până sâmbătă, ora 23:00.

Apa caldă se oprește în sectoarele 4 și 5

Termoenergetica va interveni la reţeaua termică primară, conducta Dn 500 mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu – Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4. În aceste zone vor fi executate lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apa caldă către șase puncte termice care deservesc 129 de blocuri şi 2 agenţi economici. Apa caldă este oprită începând de luni, ora 09:00, până sâmbătă, ora 23:00.

La reţeaua termică primară, o conductă Dn 600 mm, în zona străzii Sergent Niţu Vasile. Aici se vor desfăşura lucrări de reparaţie a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic către nouă puncte termice care deservesc 106 blocuri şi un agent economic. Programul de sistare a apei calde menajere va intra în vigoare de marţi, ora 09:00, până joi, ora 23:00.

În plus, se vor face lucrări la reţeaua termică primară. Este vorba despre racordul punctului termic „3 Zona II”, o conductă Dn 200 mm, pe Aleea Covasna. Aceste lucrări impun sistarea furnizării de apă caldă către un punct termic care deservește 19 blocuri. Perioada în care va fi oprită apa caldă de luni, ora 09:00, până miercuri, ora 23:00.

În Sectorul 5, la reţeaua termică primară, racordul punctului termic „Marinescu”, trebuie făcute lucrări la conducta Dn 80 mm, pe Strada Eroii Sanitari. Aici va fi oprită apa caldă pentru două puncte termice care deservesc două blocuri. Măsura intră în vigoare de luni, ora 09:00, până marţi, ora 23:00.

Lucrări de intervenție în Sectorul 6

Apa caldă va fi oprită în Sectorul 6 pentru lucrări executate la reţeaua termică primară, o conductă Dn 600 mm, situată pe Bulevardul Constructorilor. Aici va fi sistat agentul termic livrat către cinci puncte termice care deservesc 127 de blocuri şi imobile şi un punct termic industrial. Programul de întrerupere va începe de miercuri, ora 09:00, până la vineri, ora 23:00.

La reţeaua termică primară, conducta Dn 600 mm, de pe Bulevardul Timişoara, se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apa caldă începând de luni, ora 09:00, până marţi, ora 23:00. Clienții nu vor fi afectați de aceste lucrări, însă, anunță Termoenergetica.

Potrivit companiei, termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.