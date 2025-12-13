Ministerul Sănătății a intervenit de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după depistarea unei bacterii periculoase în apa de la robinet. Situația a determinat suspendarea internărilor și declanșarea unui set amplu de măsuri preventive.

Ce au arătat analizele care au declanșat alerta sanitară

Problemele au fost identificate în urma controalelor realizate de Direcția de Sănătate Publică Iași, care au indicat deficiențe repetate în procesul de dezinfecție a apei. „Analizele efectuate de DSP Iaşi au evidenţiat, în două rânduri, scăderi ale concentraţiei de clor rezidual liber — parametru esenţial pentru asigurarea dezinfecţiei apei potabile — sub limita minim admisă. Această situaţie a favorizat colonizarea microbiologică a reţelei de apă din spital, motiv pentru care a fost necesară intervenţia imediată a autorităţilor sanitare”, a scris pe ministrul Sănătăţii.

În mai multe probe de apă a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa, cunoscută și sub denumirea de piocianic, asociată cu infecții severe, inclusiv la nivel sanguin sau pulmonar.

Cum a fost afectată activitatea Spitalului „Sf. Maria”

În noaptea de vineri spre sâmbătă, ministrul Alexandru Rogobete a anunțat sistarea completă a internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate. va prelua exclusiv urgențele majore, iar cazurile critice din Unitatea de Primiri Urgențe vor fi redirecționate către alte unități medicale. În acest moment, în secția de terapie intensivă sunt internați zece pacienți, pentru care nu s-a dispus transferul, relatează digi24.ro.

Ce măsuri concrete au fost dispuse pentru limitarea riscurilor

Autoritățile au decis oprirea consumului apei din rețeaua internă și aplicarea unor proceduri suplimentare de dezinfecție cu substanțe clorigene.

„Totodată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a decis scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantităţi de 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienţilor, aparţinătorilor şi personalului medical, pentru a asigura continuitatea activităţii în condiţii de siguranţă, până la remedierea completă a situaţiei. A fost dispusă, de asemenea, sistarea consumului apei din reţeaua internă a spitalului, până la obţinerea unor rezultate conforme”, a spus Rogobete, potrivit hotnews.ro.

Ministrul a dispus recoltarea de noi probe de apă pentru analize microbiologice și fizico-chimice din ATI, bloc operator, UPU, secții medicale și punctul termic. În paralel, sunt analizate probe de pe suprafețe și tegumente, atât de la pacienți, cât și de la personalul medical. Rezultatele sunt în curs de procesare și vor sta la baza deciziilor ulterioare.

Cum este coordonată situația la nivel național

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, care include spitale pediatrice din București și Suceava, aflate în stand-by operațional. „Aceste unităţi sunt în stand-by operaţional şi sunt pregătite să preia urgenţele majore pediatrice, dacă situaţia o va impune, până la rezolvarea completă a situaţiei de la Iaşi. Este important de subliniat că toate aceste măsuri au caracter preventiv. Ele au rolul de a evita apariţia unui eveniment epidemiologic, fiind măsuri de siguranţă şi responsabilitate, luate anticipativ pentru a preveni riscuri care, în lipsa unei intervenţii rapide, ar putea scăpa de sub control. Nu vorbim despre un focar activ, ci despre o intervenţie fermă, corectă şi transparentă”, a explicat ministrul.

Noua situație critică apare pe fondul scandalului din luna septembrie, când internați la terapie intensivă au murit după infectarea cu o bacterie periculoasă. În acest context, compania ApaVital a transmis că apa distribuită prin rețeaua publică este sigură. „Apa distribuită de APAVITAL prin rețeaua publică din municipiul Iași și din întreaga noastră arie de operare este potabilă, fără riscuri de contaminare bacteriană, neexistând nici o analiză care să confirme o astfel de suspiciune”, au precizat reprezentanții companiei.