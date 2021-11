Cseke Attila: Pe 15 decembrie trebuie să asigurăm Ministerului Sănătăţii, printr-o rectificare bugetară, salariul a peste 74.000 de salariaţi din sistemul sanitar

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat că este nevoie de o rectificare bugetară pentru plata personalului din sistemul public de sănătate pentru 74.000 de angajaţi care primesc salariile de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii.

„Soluţia va fi găsită cât mai rapid posibil. Am spus că pe 15 decembrie trebuie să asigurăm Ministerului Sănătăţii salariul a peste 74.000 de salariaţi din sistemul sanitar, care sunt plătiţi din bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii. Şi aceste soluţii, imediat după formarea Guvernului, vor trebui găsite printr-o rectificare bugetară. Astăzi, din punctul de vedere al timpului, sigur, suntem sub presiunea timpului dar încă nu suntem la limita la care am putea spune că nu putem să asigurăm. Şi sunt sigur că după formarea Guvernului imediat va avea loc o rectificare bugetară şi sumele necesare vor fi asigurate Ministerului Sănătăţii”, a declarat ministrul interimar, într-o conferință de presă.

Dan Vîlceanu dă asigurări că pensiile și salariile vor fi plătite

Ministrul interimar al Finanțelor a afirmat, zilele trecute, că se pot găsi soluții cu privire la plata pensiilor și a salariilor, chiar dacă Executivul interimar nu poate adopta rectificarea bugetară. El a mai precizat că miniștrii vor găsi variante pentru plata acestora, una dintre ele fiind și cea în care se vor lua bani de la alte ministere.

„Întotdeauna se găsesc soluții pentru a se plăti pensiile și salariile. Nu se pune problema. Sunt metode pentru a acoperi, dacă e cazul, cheltuielile cu pensiile și salariile (…) Am trimis deja o circulară la toate ministerele, ne comunică sumele pe care le vor aduce în fondul de rezervă și putem să folosim și această variantă”, a explicat Dan Vîlceanu, la Digi24.

Totodată, Dan Vîlceanu a ținut să precizeze că PNL nu ar fi de acord nici cu o creștere a taxelor și a impozitelor și că trebuie să fie găsite alte variante, echilibrate.

„Oricum, în calculul bugetului pe anul viitor noi luaserăm în considerare ceea ce legea prevede deja: la alocații, acea creștere la 243 de lei și 486 de lei și, în cazul pensiilor, creșterea dată de inflație și de jumătate din creșterea salariului mediu brut.

Creșterile de care vorbim acum sunt mai mari decât presupune legea și vom găsi o variantă astfel încât ele – dacă vom ajunge la o înțelegere – să crească și mai mult. Vor crește, dar într-o marjă în care să putem plăti”, a declarat Dan Vîlceanu.

Kelemen Hunor: Medicii riscă să nu primească salariile

Președintele Kelemen Hunor a declarat marți seara pentru B1 TV, că este urgentă formarea unui nou guvern pentru plata salariilor medicilor.

„Suntem în competiție cu timpul, nu unii cu alții, și aici eu săptămâna trecută am zis să vedem când putem să intrăm în Parlament cu programul d eguvernare și cu lista de guvern. Au spus că vom încerca în această săptămână. Nu ar trebui să amânăm prea mult. Sper ca săptămâna următoare s eva întâmpla. Avem lucrurile despre care am vorbit și nevoia de rectificare.

În sistemul sanitar sunt 74.000 de persoane care dacă nu se face rectificarea nu au cum să primească salariile. Medicii de la UPU, medicii rezidenți, cei de la DSP-uri, cei care sunt plătiți de la minister. Pe 25 noiembrie ar trebui să avem banii. Au zis că se poate face aceată rectificare și prin amendament la rectificarea precedentă, în Parlament. Plus bugetul, plus multe alte lucruri. Dacă nu putem să ne înțelege în 2-3 săptămâni nici în 4, nici în 5, nici în 8 nu putem să spunem noutăți.

Astăzi discuțiile aprinse erau despre aceste aspecte legate de impozite și taxe, câți bani avem să creștem pensiile. Fiecare este de acord să creștem pensiile peste 5% dar să vedem care este impactul bugetar, dacă reușim cu 10%, cu 7%, cu 11%, cu 12%…și mai ales cu pensionarii cu pensii mici”,a spus Kelemen Hunor.