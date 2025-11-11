În cea mai recentă postare a sa pe Facebook, Cristian Tudor Popescu (CTP) a ținut să-și exprime părerea pe care o are despre vicepremierul Oana Gheorghiu. Gazetarul o susține pe fondatoarea „Dăruiește viață” în parcursul său politic, dar dezaprobă folosirea apelului la milă pentru copiii aflați în suferință.

CTP: „Invocarea copiilor aflați în suferință este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”

Cristian Tudor Popescu a criticat-o pe oana Gheorghiu pentru folosirea copiilor aflați în suferință ca să-și argumenteze părerile despre pensiile magistraților. Gazetarul a comparat invocarea apelului la milă de către cu tacticile practicate de cerșetori, pe străzile orașelor, sau de extremiști pentru justificarea pozițiilor împotriva statului.

„Sunt și rămân un susținător al Oanei Gheorghiu, și nu de ieri de alaltăieri. Prin 2020 m-am încăierat pe ecran cu G. Firea și o modistă scatofilă care au atacat în modul cel mai odios spitalul, copiii și pe dnele Uscatu și Gheorghiu. Îmi doresc ca doamna Gheorghiu să rămână cât mai mult în guvern. Voi continua să fiu alături de Asociația «Dăruiește viață». Dar nu pot să fiu de acord cu folosirea de către dna Gheorghiu, în sprijinul ideii juste că pensiile magistraților sunt scandaloase, a procedeului manipulator argumentum ad misericordiam, argumentul milei. Invocarea copiilor aflați în suferință, în sărăcie, în foame în legătură cu orice subiect mizează pe impresionarea garantată a auditoriului. Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe. Demagogi extremiști îl folosesc adesea, de pildă Georgescu Dumnezeilă: «Sunt chiaburi care mănâncă banane și poartă blugi în timp ce copiii de la țară se culcă flămânzi». Firește că dna Gheorghiu are dreptate, formularea însă a fost, împrumut termenul diplomatic al președintelui Dan, «nefericită»”, a scris CTP pe .

Cum comentează CTP schimbul public de replici între Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu

Recent, Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește viață”, a ieșit public și a spus că Oana Gheorghiu nu s-a consultat și cu ea atunci când a decis să facă parte din Guvern. Carmen Uscatu se teme că implicarea Oanei în politică ar putea afecta ONG-ul și proiectele pe care le desfășoară. În consecință, îi cere partenerei sale să își dea demisia de la conducerea „Dăruiește viață”.