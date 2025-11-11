Oana Gheorghiu a dat replica după declarațiile colegei sale, din , Carmen Uscatu. Vicepremierul a întors declarațiile colegei de ONG ca un adevărat politician cu experiență.

Oana Gheorghiu, replică pentru Carmen Uscatu

Vicepremierul susține că poziția de membru fondator în Asociația „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din . Oana Gheorghiu i-a răspuns, astel, lui Carmen Uscatu, confondatoarea ONG-ului. Într-un interviu pentru HotNews. aceasta a spus că, deși s-a autosuspendat din funcțiile executive, Gheorghiu a rămas membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului.

„M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat”, a transmis Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu spune că respectă „întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului”. Pare că este vorba despre o neînțelegere sau de o interpretare greșită a afirmațiilor făcute de Carmen Uscatu. Aceasta a spus că poziția de vicepremier o plasează în cu activitatea asociației. Mulți sponsori și donatori nu sunt de acord să finanțeze o organizație cu legături politice.

„Există o vulnerabilitate foarte mare la care Asociația „Dăruiește Viață” este acum supusă tocmai datorită unei incompatibilități între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociație non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României. E regretabil pentru noi că s-a întâmplat acest lucru și că nu am știut din timp, am aflat și noi, la fel ca opinia publică, în același moment. Ne-a luat pe nepregătite”, a declarat Carmen Uscatu, conform Hotnews.ro.

Vicepremierul s-a consultat cu avocații

Oana Gheorghiu a declarat că s-a consultat cu avocații, înainte de a accepta funcția de vicepremier. Aceasta tocmai pentru a se asigura că respectă legea și principiile de integritate publică.

„În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Gheorghiu dă senzația că nu a înțeles ce i-a reproșat colega sa și îi întoarce afirmațiile conform propriului interes, ca un politician cu experiență. Ea spune că statutul de membră fondatoare a asociației nu este incompatibil cel de vicepremier. Aceasta, în condițiile în care problema se pune invers: statutul de mebru al guvernului o pune în incompatibilitate cu cea de membru cu drept de vot în Asociația „Dăruiește Viața”.

„Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. Am fondat această asociație acum 13 ani și rămân mândră de tot ce am construit împreună – o organizație independentă, susținută de peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România”, a declarat Gheorghiu.

Oana Gheorghiu sugerează că s-ar dori îndepărtarea din conducerea Asociației

Vicepremierul spune că nu există nici o interferență între și activitatea Asociației Dăruiește Viață. Ea propune o discuție lămuritoare cu cofondatoarea Asociației pentru a clarifica lucrurile. Totodată, ea a sugerat că în spatele declarațiilor lui Carmen Uscatu s-ar putea ascunde și o intenție de a o înlătura din calitatea de membru fondator.

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Carmen Uscatu vine cu noi clarificări

Într-o altă intervenție pentru G4media, Carmen Uscatu a explicat ce a vrut să spună când a vorbit despre incompatibilitatea actualului vicepremier cu poziția de membru fondator, cu drept de vot în asociație. Ea a subliniat că nu a folosit termenul de incompatibilitate în sensul interpretării date de Oana Gheorghiu.

„Sunt o persoană care are deplina responsabilitate și înțelegere a termenilor. Incompatibilitatea pe care am descris-o ca urmare a plecării Oanei în Guvern în paralel cu ramânerea ei în asociație ca membru cu drept de vot (deci de decizie) în Dăruiește Viață descrie o incompatibilitate de roluri”, a clatificat Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu a repetat că, prin prezența sa în Adunarea Generală a organizației, vicepremierul pune în pericol . Potrivit spuselor sale, o parte din sponsori au reguli care le interzic sponsorizarea unor ONG-uri în care activează și membrii guvernului.

„Pericolul retragerii finanțărilor e unul foarte mare. I-am propus să se retragă din rolul de membru cu drept de vot pentru ca sponsorii ne scriu deoarece regulile lor de compliance nu permit să finanțeze organizatii non-Gvernamentale care au și membri în Guvern”, a mai spus Uscatu.

Cum s-au cunoscut Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu

Oana Gheorgiu a povestit, în urmă cu câțiva ani, cum s-a cunoscut cu Carmen Uscatu, fiind vecine în acelaşi bloc. Ele s-au implicat în rezolvarea primului caz social după ce au primit un e-mail.

„Ne ştim din 2002, când eu m-am mutat în blocul în care Carmen locuia, copiii noştri aveau cam aceeaşi vârstă, diferenţa între ei e de vreo 3 luni, aşa că aveam cam aceleaşi preocupări şi cam acelaşi progrm, aşa ne-am împrietenit, prin copii. Carmen s-a mutat la un moment dat din bloc, cred că prin 2007 sau 2008, dar am păstrat legătura, la distanţă fiind. În 2009 am început să lucrăm pentru cazul unui tânăr de 17 ani, bolnav de leucemie. Acesta a fost primul caz, al lui Dragoş Croitoru, un băiat de doar 17 ani care avea leucemie şi pentru care mama lui încerca să strângă 150.000 de euro”, povestea actualul vicepremier într-o emisiune la Prima TV.

Deși nu au reușit să strângă fondurile necesare, iar tânărul a murit, din cauza bolii, cele două nu s-au descurajat și au continuat activitatea de susținere a unor cazuri sociale. După acest caz sociale, au constatat că pot strânge fonduri pentru a susține mai multe astfel de cazuri, abandonate de statul român. Astfel, Asociația Dăruiește Viața a fost prima care a cerut companiilor 20% din profit şi tot prima a fost într-o campanie media puternică.

Cum a fost construit primul spital din donații

După 3 ani de voluntariat, au renunțat la joburi, brand manager și director de firmă de transport, dedicându-se voluntariatului. În 2012, s-a născut Asociația „Dăruiește Viață” și au început proiectele de reabilitări și dotări în spitale. Carmen Uscatu povestea, în 2004, că a fost un moment în care și-au dat seama că nu mai rezistă fizic.

„Și a fost când n-am mai putut fizic. Pentru că noi ziua munceam la joburi, seara mai făceam și teme, stăteam pe capul copiilor, iar noaptea făceam aceste proiecte de voluntariat”, povestea Carmen Uscatu conform G4media.

În 2023 Asociația Dăruiește Viața a finalizat lucrările la primul spital de oncologie pediatrică din România. Acesta a fost construit și dotat cu donații și sponsorizări strânse de la oameni obișnuiți și de la companii. Clădirea este dotată la standarde occidentale, pe nouă niveluri, având o suprafață totală de 12 mii de metri pătrați.