CTP, după scandalul din Parlament: „Vă rog să vă gândiţi ce s-ar petrece într-o Românie guvernată de AUR. Împreună cu USR Plus”

Cristian Tudor Popescu a reacționat după scandalul de joi din Parlament.

„Dacă până acum liderii USR Plus încercau să spună că n-au făcut decât (!) să semneze o moţiune de cenzură împreună cu AUR, astăzi, în Parlamentul României, alianţa partidului dlor Barna şi Cioloş cu „cămăşile brune” ale lui Simion a apărut în toată splendoarea.

Sub privirile satisfăcute ale parlamentarilor USR Plus, în frunte cu dl Barna, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor şi al PNL, dl Florin Roman, a fost pur şi simplu umflat, luat de subţiori, de haidamacii AUR, i s-a smuls scaunul, s-a aruncat cu dosare în el, i s-a luat microfonul, pe care l-a înşfăcat dna Dragu, încăpreşedinta Senatului, deşi USR Plus a rupt coaliţia pe baza căreia a primit postul.”, a scris CTP într-un editorial pentru Republica.ro.

Gazetarul susține că, potrivit regulamentului, şedinţa comună a Parlamentului trebui prezidată de Ludovic Orban, însă „acesta s-a dus să-şi facă campanie electorală în teritoriu şi l-a delegat, ca înlocuitor, pe dl Florin Roman. Care avea deci toată îndreptăţirea să conducă şedinţa.”

„Dar, şi dacă n-ar fi avut-o, poziţia sa trebuia lămurită prin discuţie, prin argumente, eventual prin vot de către parlamentarii prezenţi. Nu prin intervenţia SturmAbteilung, detaşamentele de asalt ale AUR. Cu acest prilej, factura fascistoidă a acestei formaţiuni, care soluţionează situaţiile politice prin violenţă fizică, a fost limpede lacrimă. Nu pot decât să vă rog să vă gândiţi ce s-ar petrece într-o Românie guvernată de AUR. Împreună cu USR Plus.”, a mai scris CTP.

Plenul reunit al Parlamentului, convocat de șefii Camerei Deputaţilor și Senatului, Ludovic Orban și Anca Dragu, la ora 16.00, pentru citirea moţiunii de cenzură iniţiată de USR PLUS şi AUR împotriva Guvernului Cîțu, a început cu un scandal uriaș.

Deputatul PNL Florin Roman a deschis ședința, pretinzând că este președintele de ședință. Florin Roman a refuzat să cedeze microfonul și a continuat să ceară vot pe ordinea de zi, deși au venit chestorii și chiar au tras scaunul de sub el.