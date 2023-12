Cu un buget de 37 de milioane de dolari, The Last Voyage of the Demeter întregește colecția de filme cu Dracula

Dracula continuă să fie unul dintre cele mai întâlnite personaje în industria cinematografică. Legenda creată de scriitorul Bram Stoker este adesea transpusă în filme și jocuri, iar ultima producție lansată se numește The Last Voyage of the Demeter.

Cel mai nou film despre Dracula a avut lansarea pe 11 august și a fost creat de studiourile . Regia îi aparține lui Andre Ovredal, iar rolul lui Dracula este interpretat de Javier Botet. Din distribuție mai fac parte Corey Hawkins, Aisling Fracniosi, Liam Cunninngham și David Dastmalchian. Producția a avut un buget de 37 de milioane de dolari.

Scenariul este inspirat din capitolul „The Captain’s Log” din cartea Dracula, publicată de în 1897. Acțiunea se petrece pe nava Demeter, condusă de căpitanul Elliot (interpretat de Cunninmgham), care încearcă să ajungă la Londra în timp ce liniștea este perturbată de vampirul Dracula.

CNN, critici la adresa noului film

Noua producție despre Dracula nu s-a bucurat de laudele specialiștilor până acum. Într-un articol publicat pe renumitul site CNN filmul este criticat din cauza scenariului.

„Filmul este bazat pe cele mai înfiorătoare părți ale romanului clasic scris de Bram Stoker și câștigă puncte pentru că este ușor de urmărit. În film sunt însă unele fracturi mari de logică. Un exemplu: pe măsură ce lucrurile se petrec noaptea și lucrurile o iau cu adevărat razna și cu membrii echipajului, nu ai cum să nu te întrebi ce fac ei ziua înainte de apusul soarelui pentru a încerca să uite evenimentele nefericite?

Devine destul de clar că problemele par să apară doar în întuneric și că oricare ar fi acestea ar proveni din cutiile misterioase și grele din cală. La un moment dat, grupul deschide cutiile pline, dar nu le distruge, chiar dacă una dintre ele conține un baston înfiorător și alta conține o persoană reală care prinde viață”, a notat CNN.

Mai mult, jurnaliștii americani au criticat și modul în care este creionat personajul Dracula, mult sub producțiile anterioare despre acesta.

„Una dintre marile oportunități ratate este modul în care este prezentat Dracula. Creatura nu are nimic din ceea ce am văzut în , nimic din umanitatea bizară și chiar fulgerătoare redată atât de strălucitor și nebunește de Gary Oldman în opera lui Francis Ford Coppola din 1992. Aici, vampirul original este prezentat ca fiind un demon de noapte înaripat. Este o simplă creatură”, a mai scris CNN.

Dracula rămâne un personaj apreciat în filme și jocuri

Chiar dacă primele recenzii ale acestui film nu sunt bune, Dracula rămâne un personaj la modă în alte industrii: cinematografică și de jocuri. Chiar anul acesta a mai apărut un film despre Dracula, denumit Renfield, în care rolul contelui a fost interpretat de Nicolas Cage. Constant apar produse noi, inclusiv în industria de jocuri video.

The Count, Dracula The Undead, Helsing's Fire și Dracula: Ressurection sunt doar câteva dintre jocurile video de succes despre contele Dracula. Și industria de casino online creează mereu titluri despre personaje de legendă, astfel că Dracula este prezent și în acest domeniu.