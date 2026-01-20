O situație incredibilă a avut loc în Bacău, unde Popa Eugen a descoperit că, în evidențele statului român, figurează ca fiind decedat. Bărbatul a povestit întâmplarea pe pagina sa de Facebook și a explicat că totul se datorează unei erori birocratice.

Șocul descoperirii

Popa Eugen, un bărbat din Bacău, a fost surprins să afle că, oficial, statul îl consideră mort, deși el este complet sănătos. Conform documentelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, numele său figurează ca fiind decedat.

Într-o postare pe Facebook, bărbatul și-a împărtășit șocul și ironia situației: „Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug”, a scris Popa Eugen, conform adevarul.ro.

Eroare birocratică sau „ne-sincronizare” cu sistemul

Bărbatul glumește pe seama situației și o pune pe seama birocrației: „Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic însă, sunt încă pe picioarele mele și destul de conștient încât să constat ironia”.

Popa Eugen mai spune că cei care îl văd pe stradă ar trebui să știe că este o apariție: „Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toți ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare, așa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem și noi puțin. Până una-alta, dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional”.

Situația ridică semne de întrebare asupra modului în care datele administrative sunt gestionate și pune în lumină absurditățile care pot apărea în evidențele statului.