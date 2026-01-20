B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte

„Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte

Selen Osmanoglu
20 ian. 2026, 12:55
„Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
Sursă Foto: Captură Video - observatornews.ro
Cuprins
  1. Șocul descoperirii
  2. Eroare birocratică sau „ne-sincronizare” cu sistemul

O situație incredibilă a avut loc în Bacău, unde Popa Eugen a descoperit că, în evidențele statului român, figurează ca fiind decedat. Bărbatul a povestit întâmplarea pe pagina sa de Facebook și a explicat că totul se datorează unei erori birocratice.

Șocul descoperirii

Popa Eugen, un bărbat din Bacău, a fost surprins să afle că, oficial, statul îl consideră mort, deși el este complet sănătos. Conform documentelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, numele său figurează ca fiind decedat.

Într-o postare pe Facebook, bărbatul și-a împărtășit șocul și ironia situației: „Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug”, a scris Popa Eugen, conform adevarul.ro.

Eroare birocratică sau „ne-sincronizare” cu sistemul

Bărbatul glumește pe seama situației și o pune pe seama birocrației: „Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic însă, sunt încă pe picioarele mele și destul de conștient încât să constat ironia”.

Popa Eugen mai spune că cei care îl văd pe stradă ar trebui să știe că este o apariție: „Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toți ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare, așa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem și noi puțin. Până una-alta, dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional”.

Situația ridică semne de întrebare asupra modului în care datele administrative sunt gestionate și pune în lumină absurditățile care pot apărea în evidențele statului.

Tags:
Citește și...
Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
Eveniment
Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
Eveniment
Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
Eveniment
Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate
Eveniment
Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
Eveniment
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)
Infinit ZEN Festival – două zile intense de transformare personală și spirituală!
Eveniment
Infinit ZEN Festival – două zile intense de transformare personală și spirituală!
Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
Eveniment
Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
Eveniment
Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)
Eveniment
Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)
Ultima oră
12:33 - Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
12:16 - Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
12:15 - Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
12:14 - Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate
11:58 - Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
11:56 - George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
11:49 - CAIR: Noua OUG privind lucrătorii străini riscă să blocheze mediul de afaceri românesc, investițiile și economia / Propuneri de soluții
11:38 - Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile
11:35 - PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
11:23 - Dispută diplomatică între Washington și Beijing pe tema Groenlandei. Ce mesaj i-a transmis purtătorul de cuvânt chinez lui Trump