Cum a ajuns DNA Iași să fileze jurnaliști, în loc să ancheteze faptele de corupție dezvăluite de aceștia. Victor Ilie: „Presa independentă deranjează grav” (VIDEO)

Jurnalistul Victor Ilie a povestit luni, pentru B1 TV, cum a ajuns el și jurnalista Luiza Vasiliu să fie urmăriți timp de două luni de DNA Iași, în primăvara lui 2023, doar pentru că investigau transportul ilegal de cereale din Ucraina.

Cum a ajuns Victor Ilie să fie filat de DNA

Victor Ilie a pretins că este om de afaceri, pentru a arăta că mai multe transporturi de cereale din Ucraina pentru companii fantomă erau aprobate pentru 10.000 de euro. El avea informații că directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor (DSVSA) din Iași, Gabriel Ciobanu, aprobă transporturile contra unor sume de bani. Pentru a verifica dacă e adevărat, Ilie a pretins că e afacerist și a mers să discute cu Ciobanu.

„În februarie 2023 a început totul, când echipa de la RISE Project cu care colaboram atunci făcea o investigație cu OCCRP despre traficul de grâne din Ucraina și, conform informațiilor pe care le avea lead reporterul care documenta subiectul, funcționarul de la Iași cu care urma să mă văd aviza importuri ilegale de grâne din Ucrana, de pe front.

Cum genul ăsta de documentare nu poate fi făcută altfel, am apelat la aceast tehnică destul de standard în istoria mea, de a-l întreba pe omul ăsta cum funcționează lucrurile. El a fost foarte încântat de 10.000, părea că am bătut palma și așteptam să-mi spună firmele prin care trebuia să facem totul, respectiv să importăm 50 de tiruri de grâu în România de pe front.

Și omul nostru s-a speriat că n-ar fi jurnaliștii, ar fi poliția, motiv pentru care a făcut el prima mutare, respectiv s-a dus la DGA. Era o practică curentă în Iași, am aflat, mai mulți jurnaliști au fost urmăriți, unii au stat chiar mai multe luni pe mandat decât am stat eu.

Pe 8 martie, de Ziua Femeilor, eram cu partenera mea la o întâlnire cu o sursă și eram de ceva vreme pe mandat de la DNA Iași. Ce fusese foarte interesant e că atunci când ne-am dus la întâlnirea cu sursa s-a pus în aplicare filajul în stradă, ceea ce ridică niște semne de întrebare legate de felul în care eram localizați, că și-au dat seama că sunt destul de pregătit. Am prins patru din șase (dintre cei care-l filau).

Am stat 48 de ore pe această Ordonanță de supraveghere în teren. Ei, când s-au prins că-i fotografiez, au spart gașca și au început să folosească apeluri. (…) Practic, în București, unde sunt multe relee, poți fi identificat la o distanță de câțiva metri”, a povestit Victor Ilie.

El a mai susținut că în acest dosar penal nu scrie nicăieri, până la declarația sa, că el e jurnalist.

Iar după acest episod, ei au mai prelungit cu 30 de zile mandatul de interceptare, iar asta s-a făcut „doar în baza faptului că m-am comportat suspect și i-am fotografiat”.

Ilie a precizat apoi că i-a luat un an să facă rost de toate documentele care probează aceste fapte.

Victor Ilie: Presa independentă deranjează grav, asta trebuie să se înțeleagă

„Trebuie să reținem că ăsta e un mod de operare constant la Iași. Am mai identificat alți jurnaliști cu câte două dosare penale, iar chiar în momentul ăsta la Iași două publicații, Reporter de Iași și 7 Iași, care au contracte de publicitate cu diferite firme, oamenii cu care au ei contracte de publicitate au fost căutați de procurori să-i întrebe dacă nu cumva ziariștii ăștia îi șantajează să semneze contractele. Presa independentă deranjează grav, asta trebuie să se înțeleagă.

Șefa DNA Iași e aceeași care într-un dosar penal – puteți să citiți toată investigația despre episcopul Onilă – a investigat victimele, nu pe E standard, ca la noi – ne-au investigat pe noi, victimele, nu presupusele fapte de corupție pe care noi le-am relatat. Și e standard pentru fostul șef DGA, care are acum un caz la Piatra Neamț, unde a fost detașat, în care monitorizează polițiști la grămadă. Or la Iași cred că e un fenomen”, a mai declarat jurnalistul Victor Ilie, pentru B1 TV.