Acasa » Politică » Revenim la serviciul militar obligatoriu? Ce spun românii despre armată și relațiile cu SUA și Rusia

Revenim la serviciul militar obligatoriu? Ce spun românii despre armată și relațiile cu SUA și Rusia

Adrian A
06 ian. 2026, 13:56
Revenim la serviciul militar obligatoriu? Ce spun românii despre armată și relațiile cu SUA și Rusia
Cuprins
  1. Ce spun românii despre serviciul militar obligatoriu
  2. Rusia sau Statele Unite?
  3. Capitularea Ucrainei
  4. Metodologia sondajului

Un sondaj de opinie realizat la finele anului trecut de Avangarde arată că aproape jumătate dintre români și-ar dori reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Ce spun românii despre serviciul militar obligatoriu

Cercetarea Avangarde „Securitate regională – cerințe și așteptări” arată că 49% dintre români sunt în favoarea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, în timp ce 47% sunt împotrivă.

Sondajul arată totodată că reintroducerea serviciului militar obligatoriu se bucură de un sprijin mai mare în mediul urban (57% pentru) față de rural (48%). Procentul celor care sunt împotrivă a fost de 39% în urban și 49% în rural.

În schimb, când vine vorba despre dotarea armatei, lucrurile sunt mai clare decât în ceea ce privește serviciul militar obligatoriu. Peste 70% dintre români consideră că România ar trebui să se înarmeze rapid pentru a-și întări capacitatea de apărare.

71% dintre participanții la sondaj indică „da”, iar 22% indică „nu”. Procentul celor care consideră că ar fi nevoie de o înarmare mai rapidă este mai mare în mediul urban, iar cei care indică „nu” sunt mai numeroși în mediul rural.

Rusia sau Statele Unite?

Sondajul arată și o nemulțumire clară față de relația României cu Statele Unite. Mai bine de jumătate dintre respondenți spun că nu sunt mulțumiți de nivelul actual al relațiilor bilaterale, iar doar o treime se declară mulțumiți. Astfel, 36% au spus că sunt mulțumiți de relația cu SUA, în timp ce 56% au răspuns cu „nu”.

Pe de altă parte, 48% dintre participanții la studiu cred că România ar trebui să aibă relații economice mai apropiate cu Rusia, în timp ce 49% nu sunt de acord cu acest lucru.

Capitularea Ucrainei

La întrebarea „În cazul în care pacea în Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de SUA considerați că aceasta ar trebui semnată în aceste condiții?” 68% din respondenți au răspuns „da”, în timp ce 18% indică „nu”.

Cât despre un atac al Rusiei în România, la întrebarea „Dumneavoastră personal considerați că dacă România ar fi atacată de Federația Rusă, țara noastră ar fi apărat de NATO?”, 74% din respondenți au răspuns „da”, 17% „nu”, iar restul „nu știu/nu răspund”.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de respondenți, prin metoda CATI. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.


