Cum a aruncat M.A.I. două milioane de euro pe promovarea buletinelor electronice (VIDEO)

Sute de mii de români au primit noile buletine electronice. Bucurie mare și pentru ei și pentru M.AI. care promite digitalizare totală. Ba ministerul a și dat 2.000.000 de euro să promoveze aceste buletine.

2.000.000 de euro pentru promovarea buletinelor electronice

Noua carte electronică de identitate a început să fie emisă în județul Cluj în martie 2025, iar la nivel național a fost disponibilă ulterior, inclusiv în București din aprilie 2025 și la nivelul întregii țări începând cu august 2025. Nu a fost suficient pentru . care a considerat că buletinele electronice au nevoie de promovare. Și a dat ministerul nu mai puțin de 2.000.000 de euro ca să afle românii de facilitățile oferite.

Contractul atribuit de MAI presupune realizarea și difuzarea unor posturi video și audio de promovare a noilor buletine și a serviciilor electronice în mediul online, mass-media și în aer liber, precum și organizare și realizare de evenimente și acțiuni de informare.

Nimic rău, doar că noile buletine sunt inutile acum

Noile cărți de identitate au fost emise deja pentru sute de mii de români, însă nu merg. Lipsa cititoarelor omologate de Ministerul de Interne împiedică validarea noilor buletine în numeroase instituții. Cumva s-a pus carul înaintea boilor.

Concret, noile cărți de identitate pot fi citite doar prin dispozitive speciale omologate de autoritățile competente, însă dispozitivele nu există peste tot. Oamenii spun că întâmpină greutăți la autentificare pe majoritatea platformelor online, iar, de exemplu, în unele bănci, buletinele electronice nu sunt recunoscute. Și nu sunt singurele instituții unde cititoarele nu există, iar noile buletine sunt inutile.

Și nu putem să nu ne gândim că autentificarea electronică este necesară la serviciile MAI, ANAF, CNAS, CNPP, Registrul Auto și alte instituții. Prin aceste cititoare, identificarea la ghișeele fizice ar trebui să înlocuiască verificarea manuală a CNP-ului și a fotografiei titularului. În sistemul de sănătate, actul va permite, când va funcționa pe deplin, accesul la dosarul electronic al pacientului și înlocuiește cardul clasic de sănătate.

