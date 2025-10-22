B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum a aruncat M.A.I. două milioane de euro pe promovarea buletinelor electronice (VIDEO)

Cum a aruncat M.A.I. două milioane de euro pe promovarea buletinelor electronice (VIDEO)

Adrian A
22 oct. 2025, 19:14
Cum a aruncat M.A.I. două milioane de euro pe promovarea buletinelor electronice (VIDEO)
Cuprins
  1. 2.000.000 de euro pentru promovarea buletinelor electronice
  2. Nimic rău, doar că noile buletine sunt inutile acum

Sute de mii de români au primit noile buletine electronice. Bucurie mare și pentru ei și pentru M.AI. care promite digitalizare totală. Ba ministerul a și dat 2.000.000 de euro să promoveze aceste buletine.

2.000.000 de euro pentru promovarea buletinelor electronice

Noua carte electronică de identitate  a început să fie emisă în județul Cluj în martie 2025, iar la nivel național a fost disponibilă ulterior, inclusiv în București din aprilie 2025 și la nivelul întregii țări începând cu august 2025. Nu a fost suficient pentru M.A.I. care a considerat că buletinele electronice au nevoie de promovare. Și a dat ministerul nu mai puțin de 2.000.000 de euro ca să afle românii de facilitățile oferite.

Contractul atribuit de MAI presupune realizarea și difuzarea unor posturi video și audio de promovare a noilor buletine și a serviciilor electronice în mediul online, mass-media și în aer liber, precum și organizare și realizare de evenimente și acțiuni de informare.

Nimic rău, doar că noile buletine sunt inutile acum

Noile cărți de identitate au fost emise deja pentru sute de mii de români, însă nu merg. Lipsa cititoarelor omologate de Ministerul de Interne împiedică validarea noilor buletine în numeroase instituții. Cumva s-a pus carul înaintea boilor.

Concret, noile cărți de identitate pot fi citite doar prin dispozitive speciale omologate de autoritățile competente, însă dispozitivele nu există peste tot. Oamenii spun că întâmpină greutăți la autentificare pe majoritatea platformelor online, iar, de exemplu, în unele bănci, buletinele electronice nu sunt recunoscute. Și nu sunt singurele instituții unde cititoarele nu există, iar noile buletine sunt inutile.

Și nu putem să nu ne gândim că autentificarea electronică este necesară la serviciile MAI, ANAF, CNAS, CNPP, Registrul Auto și alte instituții. Prin aceste cititoare, identificarea la ghișeele fizice ar trebui să înlocuiască verificarea manuală a CNP-ului și a fotografiei titularului. În sistemul de sănătate, actul va permite, când va funcționa pe deplin, accesul la dosarul electronic al pacientului și înlocuiește cardul clasic de sănătate.

Subiectul a fost dezbătut și în emisiunea Bună, România! de pe B1 TV.

Tags:
Citește și...
Evadare spectaculoasă a unui leu pe autostradă. Ce s-a întâmplat în timpul transportului spre noua sa casă
Eveniment
Evadare spectaculoasă a unui leu pe autostradă. Ce s-a întâmplat în timpul transportului spre noua sa casă
Șeful Armatei României: „Ne pregătim ca pentru un război”. Ce a spus generalul Gheorghiță Vlad despre trimiterea de trupe în Ucraina (VIDEO)
Eveniment
Șeful Armatei României: „Ne pregătim ca pentru un război”. Ce a spus generalul Gheorghiță Vlad despre trimiterea de trupe în Ucraina (VIDEO)
Cum să scapi de petele de pe covor? Metodele care nu dau greș absolut niciodată
Eveniment
Cum să scapi de petele de pe covor? Metodele care nu dau greș absolut niciodată
Accesul la justiție va fi mai ușor pentru victimele violenței domestice. Legea care elimină taxele de timbru pentru divorț și partaj, adoptată la Senat
Eveniment
Accesul la justiție va fi mai ușor pentru victimele violenței domestice. Legea care elimină taxele de timbru pentru divorț și partaj, adoptată la Senat
Întâlnire istorică la Vatican! Regele Charles al III-lea și papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună
Eveniment
Întâlnire istorică la Vatican! Regele Charles al III-lea și papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună
Primarul suspendat al Mangaliei scapă de pușcărie. Cristian Radu a fost plasat în arest la domiciliu
Eveniment
Primarul suspendat al Mangaliei scapă de pușcărie. Cristian Radu a fost plasat în arest la domiciliu
Adăposturile de protecție civilă, problemă de securitate națională. Șeful Armatei, despre situația
Eveniment
Adăposturile de protecție civilă, problemă de securitate națională. Șeful Armatei, despre situația
De ce metoda Montessori începe chiar din camera copilului
Eveniment
De ce metoda Montessori începe chiar din camera copilului
Armata României este pregătită sau nu pentru o invazie rusă? Răspunsul categoric dat de generalul Gheorghiță Vlad (VIDEO)
Eveniment
Armata României este pregătită sau nu pentru o invazie rusă? Răspunsul categoric dat de generalul Gheorghiță Vlad (VIDEO)
RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
Eveniment
RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
Ultima oră
19:55 - Evadare spectaculoasă a unui leu pe autostradă. Ce s-a întâmplat în timpul transportului spre noua sa casă
19:39 - Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
19:33 - Șeful Armatei României: „Ne pregătim ca pentru un război”. Ce a spus generalul Gheorghiță Vlad despre trimiterea de trupe în Ucraina (VIDEO)
19:24 - Hidroelectrica suspendă plățile cu cardul. Compania își actualizează sistemele informatice
19:01 - O tânără și-a anunțat familia că a născut o fetiță, apoi i-a anunțat decesul. În realitate, copilul era doar o păpușă
18:57 - Cum să scapi de petele de pe covor? Metodele care nu dau greș absolut niciodată
18:53 - Accesul la justiție va fi mai ușor pentru victimele violenței domestice. Legea care elimină taxele de timbru pentru divorț și partaj, adoptată la Senat
18:50 - Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă
18:30 - Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?
18:29 - Întâlnire istorică la Vatican! Regele Charles al III-lea și papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună