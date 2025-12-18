O femeie a aflat că dosarul penal de ucidere din culpă, deschis după ce fiica ei a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni, în 2021, a fost pierdut de autorități. Acum, ea își împarte viața între casă, cimitirul Dămăroaia și Piața Victoriei, unde protestează pentru o justiție dreaptă.

Contextul în care a murit Ecaterina Emacu

În 13 martie 2021, stewardesa Ecaterina Emacu (36 de ani) s-a trezit cu gura strâmbă, o pareză pe față, și a fost dusă la Spitalul Militar, apoi la Floreasca. Avea un hematom subdural în emisfera stângă a creierului. Fata a ajuns la profesorul doctor Mircea Gorgan, neurochirurg de la Spitalul Bagdasar-Arseni, care a spus familiei că e vorba de „un bob de piper” care „nu-i va pune viața în pericol”.

Nu a fost operată, deși starea ei s-a degradat. A făcut și COVID, iar după 3 săptămâni a murit.

„Fiica mea nu avea cancer, nu a căzut cu avionul. A fost internată imediat, la debut, într-un spital specializat de neurochirurgie, având drept medic curant un medic supradocumentat, un profesor. Un caz medical rar cu risc sever a fost tratat în afara oricăror reguli medicale și legi ale statului”, spune Elena Emacu, pentru .

Inițial a fost deschis un dosar penal pentru omor, apoi s-a schimbat în ucidere din culpă și a ajuns la Poliție, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4.

Anul trecut, INML a stabilit: „În opinia noastră, intervenția chirurgicală ar fi oferit șanse cel puțin teoretice de supraviețuire”.

Cum a aflat Elena Emacu de dispariția dosarului

La începutul aceste luni, chiar înainte de izbucnirea , femeia a aflat că autoritățile au pierdut dosarul.

O recunosc procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în două ordonanțe, una din 20 noiembrie 2025, alta din 4 decembrie 2025.

În prima ordonanță se arată că un grefier de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 a căutat dosarul pe 18 noiembrie 2025, întrucât figura predat încă din 3 iunie 2025. Acesta „a constatat faptul că dosarul nu a fost identificat”. Dosarul penal, deși figurează în arhiva Parchetului, nu se regăsește fizic acolo.

În a doua ordonanță, Elenei Emacu i se comunică faptul că „a fost demarată procedura de identificare” și cea de reconstituire a dosarului penal.

Mai mult, i se cere ca, „în cazul în care aveți copii din dosarul de urmărire penală cu nr. de mai sus, să ni le puneți la dispoziție pentru a ajuta la reconstituirea cu celeritate a acestuia”.

„Un dosar pentru care familia face zece solicitări de urgentare într-un an nu ar fi trebuit să se afle în lucru la un procuror? Cum de l-au căutat abia în 18 noiembrie, dacă eu le-am scris aproape lunar?”, a mai susținut Elena Emacu, pentru Snoop.