Cum a reacționat un turist din Israel, venit pentru prima oară în România. Cât a plătit pentru 7 nopți în Mamaia

Mulți români optează pentru vacanțele în străinătate, precum Turcia, Grecia sau Bulgaria, iar Peste 200 de israelieni au ales să vină la malul Mării Negre. Au aterizat la aeroportul din Constanța și au fost foarte nerăbdători să își înceapă vacanța.

Israelienilor le place în România

Primul charter al sezonului, Tel Aviv – Constanţa, a adus în România 220 de turiști. Aceștia au aterizat zilele trecute pe aeroportul Mihail Kogălniceanu. Unii dintre ei sunt la prima vizită în țara noastră, conform Adevărul.

„Îi place totul în România şi pe toţi. Ei îi place viaţa şi aici se simte foarte bine. A mai fost în Mamaia chiar prima dată când s-a deschis charterul, acum 8-9 ani, şi a vrut să vină din nou. Ea nici o secundă nu o să stea. Vrea să facă de toate. Fiecare clipă o s-o petreacă cumva”, a declarat translatorul unui turist.

O parte dintre turiști au reușit să păstreze legătura cu românii, ba uni dintre ei chiar au rude aici.

„Părinţii mei s-au născut aici. În Bucureşti. Şi am familie pe care nu am văzut-o niciodată. Am avut fratele tatălui meu. Îmi place tare România. Totul e frumos, e verde, e apă curată. Plecăm în toate locurile unde nu am fost aici în Mamaia”, a mai povestit un alt turist.

Cât plătesc pentru un sejur la mare

Cel mai căutat pachet turistic include transportul, cazarea în regim all inclusive și intrările la Pentru 7 nopți, israelieni plătesc între 900 și 1100 de euro.

„Turiștii israelieni sunt turiști cu bani care aleg două variante. O variantă vin pe litoral la hoteluri de patru stele, cazare cu all inclusive, sejur de șapte nopți. Cealaltă variantă vine pe pachete, stau în București, merg la munte și vin și pe litoral”, a declarat Camelia Ciurea, administrator agenție turism.

Meidan Butnaru este un om de afaceri care activează din 204 în Mamaia și a adus în România peste 200.000 de turiști israelini.

„De ce vin ei în România? Pentru că o promovăm altfel, o promovăm ca pe o destinaţie de familie cu copii, pentru distracţiile care sunt aici. De la delfinariu până la telegondolă aqua park şi malluri”, a declarat Meydan Butnaru, operator turism din Israel.