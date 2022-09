Cum a reușit o turistă nemulțumită de condițiile proaste de cazare să recupereze întreaga sumă achitată pentru sejur: „Nu mai plătiți serviciile proaste!”

Anul acesta, sezonul estival a fost plin de nemulțumiri. Foarte mulți turiști , diferite de imaginile afișate pe site-urile de rezervări, precum și de mâncare și prețurile plătite pentru aceasta. Se pare că, atât românii care și-au făcut vacanțele în străinătate, cât și cei care au ales destinații din țară au avut parte surprize neplăcute.

Turistă nemulțumită de condițiile de cazare

Este cazul unei românce care a rezervat la sfârșitul lunii iulie prin booking.com un apartament în Sibiu pentru fiica ei.

„Am fost în Sibiu la apartamentul Retreat on Rennes. Am rezervat prin booking 6 zile și când a ajuns fiica mea la locație, se intra în apartament prin subsol, pe o ușă ciudată, în apartament era curățel, dar ferestrele mascate de perdele și draperii lungi erau foarte mici, situate undeva sus de tot, îți dădea o senzație de sufocare, dar motivul principal pentru care nu a putut să stea era mirosul de umezeală și mucegai mascat totuși de diverse parfurmuri puternice de cameră.

Normal că nu , mai ales că ea are și alergii. Am cerut banii înapoi și din 219 euro mi s-au rambursat 13 euro. Am făcut plângere la protecția consumatorului, la booking.com care mi-a răspuns sec că proprietarul nu dorește să-mi ramburseze suma și că le pare rău.

Nici nu mai știi în cine să ai încredere! Nu mai spun că nu pot să scriu o recenzie despre acest apartament pentru că nu are o adresă, înafara de booking și . Probabil mi-au blocat în vreun fel acest drept și cred că și altora care au semnalat neregulile.

Am reclamat și platforma booking, deoarece cred că atunci când fac o rezervare printr-o astfel de platformă și aleg să plătesc un comision. e obligatoriu ca ei să îmi ofere garanția unui sejur sigur și în condiții bune!”, a scris românca pe pagina „Am fost acolo”, de pe Facebook.

Românca a reușit să recupereze întreaga sumă achitată pentru sejur

„Nu știu câți va amintiți de postarea mea de acum câteva luni, în iulie mai exact când făceam o recenzie proastă unui apartament din Sibiu din cauza faptului că nu era descrierea în concordanță cu condițiile reale.

Ei bine, pentru toți cei care atunci criticau și comentau aiurea spunând că e vina mea că nu m-am uitat mai bine, că asta e dacă vreau ieftin, deși nu era chiar ieftin, că n-o să obțin nimic, vreau să vă spun că am primit banii înapoi în urmă demersurilor mele. E drept că protecția consumatorului nu m-a ajutat prea mult, , care au obligația în urma comisionului luat să se asigure prin orice mijloace că eu primesc ceea ce ei garantează, că de aia rezerv prin booking!!! Eu am primit banii pe tot sejurul înapoi, având în vedere că nu am primit ceea ce mi-am dorit!

Așadar îi sfătuiesc pe cei care nu sunt mulțumiți de condițiile primite să nu se lase intimidați și să ceară tot ceea ce li se cuvine! Nu mai plătiți serviciile proaste! Nu mai încurajați nesimțirea și lipsa de respect! Nu numai turiștii sunt vinovați ci și operatorii turistici neserioși, și proprietarii care închiriază spații groaznice și vor să obțină doar profit din asta!

Fiți civilizați! Oferiți și primiți respect! Respectați- i pe ceilalți!”, a mai scris aceasta pe pagina de Facebook.