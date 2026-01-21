din ultimele zile, combinat cu încălzirea excesivă a locuințelor și lipsa aerisirii, creează condiții ideale pentru apariția condensului și a mucegaiului. Specialiștii avertizează că problema, aparent banală, poate duce la deteriorarea apartamentelor și la efecte serioase asupra sănătății.

„Am început să văd pete negre de mucegai”

„În fiecare dimineață șterg apa de pe geamuri și tot apare. Am început să văd pete negre de mucegai în colțul camerei și îmi este și frică că o să se strice parchetul, parcă se umflă. Nu mai știu ce să fac”, spune Amalia, o locatară din București, care se confruntă de mai mult timp cu problemele cauzate de umiditatea excesivă, scrie Click.

Situația ei nu este una izolată. Odată cu venirea gerului, diferențele mari de temperatură dintre exterior și interior, caloriferele setate la maximum și lipsa unei aerisiri corecte transformă multe apartamente în medii favorabile apariției mucegaiului.

Cum se formează condensul

Condensul apare atunci când aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafețe reci, precum ferestrele sau pereții exteriori. Apa rezultată se depune pe geamuri sau se infiltrează treptat în structura locuinței.

Specialiștii atrag atenția că primele semne ale unei probleme serioase sunt apa care se adună constant pe ferestre, mirosul persistent de umezeală și petele închise la culoare apărute în colțuri, pe pereți sau în spatele mobilierului. Ignorate, aceste semne pot duce la umflarea parchetului, degradarea tencuielii și apariția mucegaiului toxic.

Greșelile frecvente făcute iarna

Una dintre cele mai mari greșeli este lipsa aerisirii. Mulți evită să deschidă ferestrele de teamă să nu piardă căldura, însă aerul umed rămâne astfel blocat în interior. Specialiștii recomandă aerisirea scurtă și intensă, de două-trei ori pe zi, chiar și pe ger.

Un alt factor important este încălzirea excesivă și neuniformă. Temperaturile foarte ridicate favorizează acumularea de umiditate, mai ales atunci când există diferențe mari între camere. De asemenea, uscarea hainelor în interior, fără ventilare, crește semnificativ nivelul de umiditate.

Problemele pot fi accentuate și de ferestrele vechi, montate incorect, sau de izolarea deficitară a pereților, care creează punți termice ideale pentru formarea mucegaiului.

Cum poate fi prevenit mucegaiul

Pentru prevenție, specialiștii recomandă menținerea nivelului de umiditate între 40 și 60%. Aerisirea regulată, folosirea hotei în bucătărie, ventilarea băii după duș și, în cazuri mai grave, utilizarea unui dezumidificator sunt soluții eficiente.

În cazul în care mucegaiul a apărut deja, acesta nu trebuie doar șters superficial. Fără eliminarea cauzei, problema va reapărea rapid. Identificarea sursei de umiditate și intervenția unui specialist pot fi esențiale.

„Mucegaiul nu este doar o problemă estetică, ci un semnal clar că locuința are un dezechilibru de umiditate”, avertizează experții.

Medicii subliniază că mucegaiul afectează nu doar casa, ci și sănătatea. Expunerea prelungită la sporii de mucegai poate provoca alergii, iritații ale ochilor și căilor respiratorii, tuse persistentă sau agravarea astmului, copiii și vârstnicii fiind cei mai vulnerabili.