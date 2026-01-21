B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vortexul polar revine în România. Până când vom avea ger

Vortexul polar revine în România. Până când vom avea ger

Ana Maria
21 ian. 2026, 14:59
Vortexul polar revine în România. Până când vom avea ger
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. Vortexul polar revine. Se încălzește vremea sau gerul continuă
  2. Ce avertizează meteorologii pentru luna februarie
  3. Care sunt factorii ce vor menține gerul în februarie

Vortexul polar revine. După un val de frig intens cu temperaturi până la -25°C, România va avea o scurtă perioadă de încălzire, dar gerul se întoarce în februarie.

România a fost cuprinsă recent de un val de frig extrem, cu temperaturi care au coborât până la -25 de grade Celsius în unele regiuni. Această răcire puternică a făcut ca iarna să se simtă din plin, iar autoritățile au fost în alertă pentru a gestiona efectele gerului asupra populației.

Vortexul polar revine. Se încălzește vremea sau gerul continuă

După aceste zile geroase, meteorologii anunță o ameliorare temporară a vremii. Maximele termice vor crește peste 0 grade Celsius, iar precipitațiile, sub formă de ploaie și ninsoare, își vor face din nou apariția. Totuși, această încălzire este de scurtă durată și urmează o revenire a vremii reci.

Ce avertizează meteorologii pentru luna februarie

Conform Florinelei Georgescu, directoarea Centrului Național de Prognoză, urmează câteva zile de ger.

Noaptea de miercuri spre joi va fi geroasă în nordfebruarieul teritoriului, după care urmează o scurtă perioadă cu temperaturi ușor ridicate, care vor aduce precipitații mixte și condiții de polei. Iarna nu s-a terminat, există probabilitate foarte mare ca în luna februarie, în prima jumătate, temperaturile să se axeze în jurul normelor sau sub norme. Asta înseamnă pentru o lună aproape la fel de rece ca ianuarie probabilitate mare de noi perioade de ger, cu atât mai mult cu cât situația de la nivelul continentului european încurajează probabilitatea asta”.

Care sunt factorii ce vor menține gerul în februarie

Meteorologii subliniază că stratul consistent de zăpadă din nord-estul Europei și masele de aer reci vor favoriza revenirea temperaturilor scăzute:

„E strat consistent de zăpadă în jumătate nordică a continentului, în nord-est de unde vin către noi masele de aer cele mai reci. Strat foarte gros de zăpadă, care menține probabilitatea formării maselor de aer care să aducă episoade cu ger”, a explicat Florinela Georgescu, potrivit Cancan.

Tags:
Citește și...
Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
Meteo
Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării
Meteo
Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării
Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Meteo
Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
România, sub influența gerului: dimineți extrem de reci și temperaturi negative în mai multe regiuni
Meteo
România, sub influența gerului: dimineți extrem de reci și temperaturi negative în mai multe regiuni
Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei
Meteo
Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei
Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării
Meteo
Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării
Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune
Meteo
Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune
Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM
Meteo
Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
Meteo
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
Ultima oră
16:01 - Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)
15:52 - Gerul de afară, pericol în casă. Cum apar condensul și mucegaiul și ce riscuri ascund pentru locuință și sănătate
15:50 - Bolojan, discuții la BNR despre deficit și bugetul pe 2026 / UPDATE: Suciu (BNR): Deficitul reprezenta principala problemă, era generator de inflație (VIDEO)
15:46 - George Simion, spectacol grotesc în Statele Unite. A tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA pe el (VIDEO)
15:38 - Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce Andreea Bălan a spus despre el că „vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență”
15:33 - Prima reacție a lui George Simion după ce acordul Mercosur a fost blocat de P.E.: Demiterea cui solicită liderul AUR: „Nu e de ajuns!”
15:25 - Voluntarii care caută morții războiului din Ucraina: „Naționalitatea nu contează”/ „Toate sufletele sunt la fel”
15:09 - Newsweek: Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
15:08 - Un bărbat a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce a fost trimis acasă de două ori, fără tratament
14:56 - Autoritățile chineze folosesc polițiști roboți pentru dirijarea traficului. Cum funcționează și ce rol joacă în viitorul ordinii publice (VIDEO)