Vortexul polar revine. După un val de frig intens cu temperaturi până la -25°C, România va avea o scurtă perioadă de încălzire, dar gerul se întoarce în februarie.

România a fost cuprinsă recent de un val de frig extrem, cu temperaturi care au coborât până la -25 de grade Celsius în unele regiuni. Această răcire puternică a făcut ca iarna să se simtă din plin, iar autoritățile au fost în alertă pentru a gestiona efectele gerului asupra populației.

Vortexul polar revine. Se încălzește vremea sau gerul continuă

După aceste zile geroase, anunță o ameliorare temporară a vremii. Maximele termice vor crește peste 0 grade Celsius, iar precipitațiile, sub formă de ploaie și ninsoare, își vor face din nou apariția. Totuși, această încălzire este de scurtă durată și urmează o revenire a vremii reci.

Ce avertizează meteorologii pentru luna februarie

Conform Florinelei Georgescu, directoarea Centrului Național de Prognoză, urmează câteva zile de ger.

„Noaptea de miercuri spre joi va fi geroasă în nordfebruarieul teritoriului, după care urmează o scurtă perioadă cu temperaturi ușor ridicate, care vor aduce precipitații mixte și condiții de polei. Iarna nu s-a terminat, există probabilitate foarte mare ca în luna februarie, în prima jumătate, temperaturile să se axeze în jurul normelor sau sub norme. Asta înseamnă pentru o lună aproape la fel de rece ca ianuarie probabilitate mare de noi perioade de ger, cu atât mai mult cu cât situația de la nivelul continentului european încurajează probabilitatea asta”.

Care sunt factorii ce vor menține gerul în februarie

Meteorologii subliniază că stratul consistent de zăpadă din nord-estul Europei și masele de aer reci vor favoriza revenirea temperaturilor scăzute:

„E strat consistent de zăpadă în jumătate nordică a continentului, în nord-est de unde vin către noi masele de aer cele mai reci. Strat foarte gros de zăpadă, care menține probabilitatea formării maselor de aer care să aducă episoade cu ger”, a explicat Florinela Georgescu, potrivit .