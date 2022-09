Cum ar fi încercat Giovanni Becali să închidă cazinoul de la Hilton după ce a pierdut câteva sute de mii în câteva ore. Sorin Constantinescu: „Eu am crezut că face mișto de mine” (VIDEO)

Sorin Constantinescu, expert în jocuri de noroc, a vorbit despre un episod din anii `2000, când Giovanii Becali ar fi încercat să închidă cazinoul de la Hilton după ce a pierdut câteva sute de mii în doar câteva ore.

Sorin Constantinescu a vorbit despre acest moment, duminică, pe B1 TV, la „Selectiv” cu Dan Bucura.

Sorin Constantinescu, pe B1 TV, despre cum ar fi încercat Giovanni Becali să închidă cazinoul de la Hilton

„Am spus povestea asta și la mine pe canalul de YouTube, a fost o poveste, a apărut și în presă, deci nu e secret sau nu ceva confidențial care dezvălui eu acum, pentru că a fost un scandal foarte mare la cazinoul Hilton, când eram director general acolo, și a apărut și în presă tot scandalul la vremea respectivă, și acum se mai găsesc niște informații.

Într-o dimineață, pe la 7 dimineața, când mă pregăteam să plec acasă după o noapte de două cazinouri, că eram director general și la Marriott, și la Hilton, a apărut Giovanni destul de obosit fizic, adică nu era băut sau ceva, dar era obosit, și zic, `de unde vii la ora asta?`, că el de obicei venea seara la cazino. Păi, zice, `am fost la cazino la Intercontinental și ăia închid`. L-au dat afară și mai aveam 7.000, zice, `uite, mai am 7.000`, nu mai știu, era prin 2003-2004 aproximativ, nu mai țin minte exact perioada că sunt 20 de ani de atunci, nu mai țin minte exact în ce an, dar zice, `mai am 7.000, lasă-mă să joc la tine~.

Zic, bine, domnule Becali, `jucați, eu fac hârtiile și totul e OK`. A jucat într-o oră și ceva, două, făcuse, din ăia 7.000, 150.000. Zic, `uitați, tot timpul mă acuzați că sunt hoț, că am magneți la ruletă, că furăm, că noi suntem nenorociți cu cazinourile`, zic, `ați câștigat 150.000, vă rog să îi luați și să mergeți`.

`Păi acum, când câștig, mă dai afară? Joc eu cât vreau eu`, pentru că cazinoul oricum era non-stop. Am zis, OK, și a mai jucat încă vreo două ore, se făcuse deja 12-1 după-masă, eu eram deja de aproape 30 de ore în cazino, i-a pierdut pe ăia 150.000, a mai sunat doi prieteni, nu erau prieteni, nu știu, că nu i-am verificat în legitimație dacă erau cămătari sau nu, i-au mai adus încă 250.000. I-a mai pierdut și pe ăia 250.000, deci 400.000 în total.

Zice, `să îmi dai banii înapoi, că îți închid cazinoul`. Păi, zic, cum adică, totul e o afacere legală, am licență, am plătit taxele, impozitele, sunt cu totul la zi, sunt cu banii la zi. Se așează în fotoliu, pe vremea aia era sponsor la Dinamo (…) și ia telefonul, eu am crezut că face mișto de mine, `alo, chestore, să îmi trimiți și mie un echipaj că vreau să închid cazinoul la Hilton`. A venit șeful Economicului pe țară, col. Geambașu, s-a pensionat, cu vreo trei-patru polițiști și au stat vreo câteva ore acolo să îmi controleze totul. Eram la zi cu actele, cu tot, n-au găsit nimic absolut”, a povestit Sorin Constantinescu.