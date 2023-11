Cum ar urma să se schimbe plafoanele la plățile cash? Cristian Seidler (USR): Domnul Ciolacu dă vina, în mod ipocrit, pe niște funcționari din ANAF. Păi nu avea o patiserie, nu știe și el cum se întâmplă lucrurile? (VIDEO)

Deputatul USR, Cristian Seidler, a avut o intervenție pe B1 TV, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, unde a comentat subiectul referitor la plățile cash, .

Seidler îl critică pe Ciolacu pentru limitarea plăților cash, spunând că premierul a dat vina „în mod ipocrit pe niște funcționari din ANAF” pentru că a luat această măsură.

„ Vă atrag în primul rând atenția asupra faptului că de când discutăm despre cash în tranzacțiile dintre persoane fizice și dintre microîntreprinderi, nimeni în spațiul public din România nu mai discută despre marea evaziune la TVA, pe alcool, pe combustibil. Exact asta este și ideea, lasă să discutăm noi despre 1000-2.000 de lei, de parcă acolo e marea evaziune fiscală în România, în timpul ăsta, toată lumea uită și întoarce capul de la 150 de miliarde de lei evaziune fiscală prin neplata TVA-ului către statul român.

Dar, chiar dacă discutăm despre această chestiune, domnul Ciolacu dă vina pe niște funcționari în ANAF. Păi, domnul Ciolacu nu avea o patiserie, nu știe și el cum se întâmplă lucrurile? Nu, adevărul e că nu știe și dă vina, în mod ipocrit, pe niște funcționari din ANAF, când aceasta este problema și o spun cu toată răspunderea, clasei mijlocii, atât cât mai există ea în România. Oamenii ăștia, și Ciolacu și Ciucă îi detestă pe cei din clasa mijlocie, nu îi înțeleg, nu sunt oameni ca ei. Amândoi acești domni au lucrat, de fapt, toată viața la stat, iar domnul Ciolacu ține de fațadă, de fapt, acea afacere, el n-are nicio treabă cu ea, nu înțelege nimic din ce se întâmplă acolo. Dacă ar fi înțeles, dacă ar fi discutat cu oamenii de acolo, ar fi înțeles foarte clar că un proprietar de magazin micuț din provincie, care are încasări în numerar, evident că își plătește tot în numerar și furnizorii, că doar n-o să fugă dintr-un orășel mic sau dintr-o comună, în fiecare zi, până la bancă, unde este bancă, într-un oraș mai mare, ca să depună banii, că poate are și altă treabă în viață decât să facă drumuri pe drumurile patriei.

Poate cineva care, pentru că am vorbit cu un antreprenor de pompe funebre din zona rurală și a spus, ’oamenii își iau ajutorul de înmormântare de la casa de pensii în numerar, costă o înmormântare cu toate cele pe care le facem noi, ca să nu mai fie implicată familia, au alte probleme pe cap, undeva în jur de 6.000 RON. Păi, ce să fac, să-i spun stimată, bunică… îmi pare rău pentru decesul dumneavoastră, mai întâi mergeți, vă rog, la o bancă, deschideți-vă un cont bancar, faceți un virament că trece dincolo de plafon, și abia după aia o să pot să-l înmormântez pe defunctul dumneavoastră soț’.”