Cum arată moda de toamnă în 2021? Tendințe la îmbrăcămintea de damă

Ce se poartă în 2021? Moda se schimbă an de an, dar în 2021, cuvintele-cheie ce caracterizează tendințele de toamnă-iarnă la îmbrăcăminte sunt: retro și tradițional. Prin urmare, sentimentul retro va fi popular și în acest an, la fel cum a fost și anul trecut.

Alegerea articolelor de îmbrăcăminte de damă nu este ușoară, de aceea este bine să ții cont și de tendințele actuale ale modei. În general sunt mai multe lucruri de luat în considerare, indiferent dacă este vorba despre fustă, bluză, cămașă, rochie, palton, pantaloni, pardesiu, geacă sau palton. Contează mărimea, stilul, tipul de material, croiala, culoarea, designul, etc.

Iată câteva sfaturi:

Alege o culoare la modă, frumoasă, care te scoate în evidență

Poartă o haină cu un design plăcut, dar care să te protejeze și împotriva frigului

Selectează produse de îmbrăcăminte cu un design atemporal, care arată elegant și sunt de înaltă calitate; poți găsi astfel de produse în gama de articole de îmbrăcăminte de pe planetashop.ro.

Tendințe modă toamnă-iarnă la jachete și geci damă în 2021

În acest an, femeile pot purta următoarele modele confortabile de jachete și geci, ce apar în colecțiile designerilor:

Jacheta retro de toamnă

Jacheta bombardier cu aspect de sacou supradimensionat

Jacheta bomber ca la Christian Dior, Louis Vuitton și Max Mara

Geci voluminoase din puf, ușoare, care protejează corpul de vânt puternic, modele scurte sau lungi

Geci matlasate, lungi, scurte sau cu decupaje și design interesant, negre sau în culori strălucitoare

Geaca din piele care poate fi de lungimi diferite și în culori kaki, maro, negru

Geci denim din colecțiile Hermes, Saint Laurent

Geci din blană artificială, moale, care sunt foarte călduroase

Jachete tradiționale supradimensionate, bufante, unele realizate din blană artificială, pufoasă.

Tendințe modă toamnă-iarnă la paltoane damă 2021

În acest an, tendințele sunt destul de îndrăznețe la îmbrăcămintea exterioară, sunt preferate paltoanele supradimensionate, nuanțele închise și materialele grele. Cel mai popular este stilul casual, pentru că este mai plăcut și mai confortabil. Se poartă modele clasice, simple, dar și cele care au mai multe detalii. Paltoanele din tweed, lână și cașmir sunt foarte apreciate, pentru aspectul lor elegant și sofisticat.

Când este deja destul de frig afară, este bine ca femeile să aleagă din gama de tendințe, acele paltoane călduroase sau blănurile artificiale, care sunt de asemenea foarte frumoase.

Alte tendințe la modă la îmbrăcămintea de damă

Femeile adoră hainele confortabile, dar care să fie și elegante. De aceea, designerii au mizat pe aceste lucruri și au prezentat în colecțiile lor o gamă variată de articole de îmbrăcăminte damă cum ar fi:

Pelerine, pancho, jachete matlasate

Salopete, fuste plisate

Blugi, îmbrăcăminte denim, haine tricotate

Rochii, fuste, bluze cu volane și multe altele.

În această toamnă, stilul retro și cel casual sunt în preferințele designerilor, ei au creat modele deosebite ce vot fi purtate pe vremea rece. De exemplu, pelerina este un tip de îmbrăcăminte exterioară care arată grozav și care poate fi dintr-o stofă sau chiar dintr-un material tricotat.

În colecțiile designerilor (cum sunt de exemplu Louis Vuitton și Marni) apare și capa, sau acel articol pancho, care sunt pentru sezonul de toamnă. De asemenea, blugii și hainele denim sunt din categoria produselor de îmbrăcăminte practice și confortabile și amintesc de stilul anilor ׳90.

În colecțiile unor renumiți designeri apar și alte articole, cum ar fi: vesta ce se poată peste o cămașă sau vesta tricotată cu guler pe gât. În acest an sunt la modă vestele din lână sau tricotate, în culori vii, care merg perfect la diferite stiluri de pantaloni, adidași sau ghete.

Din tendințele actuale ale modei fac parte și rochiile negre, puloverele și costumele tricotate, hainele cu imprimeu colaj, încărcat, în culori variate.