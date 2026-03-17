Bureții de vase pot adăposti un număr mare de bacterii care nu dispar doar prin clătire. Specialiștii au testat mai multe metode de igienizare, iar una dintre ele s-a dovedit cea mai eficientă, eliminând peste 99% dintre germeni. Iată despre ce este vorba, de fapt!
Bureții folosiți zilnic în bucătărie pot deveni rapid un mediu ideal pentru bacterii. Chiar dacă sunt clătiți frecvent, germenii persistă și se pot răspândi pe suprafețe și vase, scrie Click.
Experții recomandă curățarea săptămânală a bureților și înlocuirea lor la fiecare două–trei săptămâni, în funcție de cât de des sunt utilizați.
Testele realizate de Institutul Good Housekeeping, în colaborare cu laboratorul EMSL Analytical Testing din New Jersey, au arătat că cea mai eficientă metodă este curățarea cu clor.
Aceasta elimină până la 99,9% dintre bacterii, atât în cazul bureților abrazivi, cât și al celor din celuloză.
Pentru rezultate optime:
Dacă nu ai clor la îndemână, poți folosi și alte metode testate:
Umezește buretele și încălzește-l la putere mare: un minut pentru bureții abrazivi și două minute pentru cei din celuloză.
Bureții pot fi curățați alături de vase, folosind un program obișnuit, preferabil cu uscare la temperatură ridicată.
Înmoaie buretele în oțet nediluat timp de cinci minute, apoi clătește-l bine. Această metodă elimină până la 99,6% dintre bacterii.
Chiar dacă sunt igienizați corect, bureții de bucătărie trebuie înlocuiți regulat. Specialiștii recomandă schimbarea lor la fiecare două-trei săptămâni pentru a reduce riscul de contaminare.