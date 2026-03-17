Bureții de vase pot adăposti un număr mare de bacterii care nu dispar doar prin clătire. Specialiștii au testat mai multe metode de igienizare, iar una dintre ele s-a dovedit cea mai eficientă, eliminând peste 99% dintre germeni. Iată despre ce este vorba, de fapt!

De ce sunt bureții de vase un risc

Bureții folosiți zilnic în bucătărie pot deveni rapid un mediu ideal pentru bacterii. Chiar dacă sunt clătiți frecvent, germenii persistă și se pot răspândi pe suprafețe și vase, scrie Click.

Experții recomandă curățarea săptămânală a bureților și înlocuirea lor la fiecare două–trei săptămâni, în funcție de cât de des sunt utilizați.

Metoda cea mai eficientă: soluția cu clor

Testele realizate de Institutul Good Housekeeping, în colaborare cu laboratorul EMSL Analytical Testing din New Jersey, au arătat că cea mai eficientă metodă este curățarea cu clor.

Aceasta elimină până la 99,9% dintre bacterii, atât în cazul bureților abrazivi, cât și al celor din celuloză.

Pentru rezultate optime:

amestecă 3/4 cană de clor în aproximativ 4 litri de apă

lasă buretele la înmuiat timp de cinci minute

clătește-l foarte bine înainte de utilizare

Alternative eficiente pentru igienizare

Dacă nu ai clor la îndemână, poți folosi și alte metode testate:

Cuptorul cu microunde

Umezește buretele și încălzește-l la putere mare: un minut pentru bureții abrazivi și două minute pentru cei din celuloză.

Mașina de spălat vase

Bureții pot fi curățați alături de vase, folosind un program obișnuit, preferabil cu uscare la temperatură ridicată.

Oțetul

Înmoaie buretele în oțet nediluat timp de cinci minute, apoi clătește-l bine. Această metodă elimină până la 99,6% dintre bacterii.

Cât de des trebuie schimbați bureții

Chiar dacă sunt igienizați corect, bureții de bucătărie trebuie înlocuiți regulat. Specialiștii recomandă schimbarea lor la fiecare două-trei săptămâni pentru a reduce riscul de contaminare.