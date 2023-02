Cum deversează direct în mare, apele uzate, anumiți dezvoltatori care fac profit în Mamaia. Amenzile nu îi sperie (VIDEO)

Un consilier local al orașului Năvodari, Ana Maria Listarf, a transmis unei imagini filmate în care se observă un furtun de debit mare amplasat pe plaja Mamaia, prin care se deversează direct în mare apa murdară, de culoare maro-reziduală, semn că aceasta era uzată.

Presiunea de evacuare este mare, motiv pentru care furtunul a fost fixat în nisip cu ajutorul unui șezlong.

Capătul-sursă al furtunului duce la șantierul unde se dezvoltă un complex imobiliar al firmei Building Ștefan – relatează jurnaliștii constănțeni de la

’’Astăzi am fost la o plimbare pe promenada și am observat aceasta acțiune din partea unui dezvoltator. Nu știu dacă este legală sau nu, rămâne sa stabilească organele competente dar vreau sa subliniez faptul ca, persoanele care sunt în scaune cu rotile, neavând rampe de acces, sunt nevoite sa se întoarcă din drum când acest furtun este sub presiune. Mi se pare o nedreptate’’, a menținat Ana Maria Listarf.

Garda de Mediu urmează să transmită rezultatele controlului efectuat

Contactată de ’’Dobrogea Live’’, Steluța Popescu, comisarul șef al Garzii de Mediu Constanța, a transmis asigurări că la locul devărsării va fi trimisă o echipă de control a instituției.

Astfel de devărsări sunt frecvente în Mamaia, mai ales în zonele unde turiștii obișnuiesc să se cazeze și să înoate vara, unde o parte dintre dezvoltatorii imobiliari evacuează apa uzată din șantiere direct în mare, încurajați de sancțiunile maxime dar modice, aplicate de Garda de Mediu, relatează publicația citată.