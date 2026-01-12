B1 Inregistrari!
Alimentul „sănătos" care poate deveni periculos. Cum îți dai seama dacă nucile sunt alterate, chiar dacă par perfecte

Alimentul „sănătos” care poate deveni periculos. Cum îți dai seama dacă nucile sunt alterate, chiar dacă par perfecte

Selen Osmanoglu
12 ian. 2026, 09:27
Alimentul „sănătos” care poate deveni periculos. Cum îți dai seama dacă nucile sunt alterate, chiar dacă par perfecte
Cuprins
  1. Semnele clare că nucile nu mai sunt bune
  2. Depozitarea, esențială pentru siguranță

Nucile sunt printre puținele alimente pe care mulți români le consumă fără rezerve chiar și la luni bune după ce ambalajul a fost deschis. Nu mucegăiesc rapid, nu au un miros puternic și, la prima vedere, par în stare perfectă. Specialiștii atrag însă atenția că tocmai acest lucru le transformă într-un risc tăcut pentru sănătate.

De ce se strică nucile fără semne clare

Nucile sunt bogate în uleiuri naturale extrem de sensibile la oxigen, lumină, căldură și umiditate. În timp, aceste grăsimi se oxidează, proces cunoscut sub numele de râncezire. Fenomenul nu apare brusc, ci treptat, motiv pentru care nucile pot părea comestibile mult timp după ce și-au pierdut calitatea, scrie Click.

Problema nu este doar gustul. Nucile alterate își pierd o mare parte din valoarea nutritivă, pot irita sistemul digestiv și nu mai oferă beneficiile pentru care sunt considerate un aliment sănătos.

Semnele clare că nucile nu mai sunt bune

Primul indiciu este mirosul. Nucile proaspete au un miros neutru sau discret plăcut. Atunci când grăsimile se degradează, apare un miros acru, înțepător sau ușor chimic, chiar dacă au fost păstrate în frigider.

Gustul este un alt criteriu important. Nucile râncede au un gust amar, cu un postgust persistent și neplăcut. Chiar și o cantitate mică poate strica un preparat întreg.

Textura oferă, de asemenea, indicii. Nucile proaspete sunt crocante și ferme. Dacă devin moi, cauciucate, prea uleioase sau se lipesc între ele, procesul de oxidare este deja avansat.

Orice urmă de mucegai, pete sau umezeală indică faptul că produsul nu mai este sigur pentru consum, chiar dacă afectate par doar câteva bucăți.

Depozitarea, esențială pentru siguranță

Data de expirare nu este singurul criteriu de luat în calcul. Nucile păstrate în pungi deschise, în spații calde sau expuse la lumină se pot altera mult mai repede, chiar dacă sunt încă „în termen”.

Specialiștii recomandă păstrarea lor în recipiente etanșe, într-un loc uscat, răcoros și întunecat. Pentru perioade mai lungi, frigiderul sau congelatorul sunt cele mai sigure opțiuni.

Cu toate că par inofensive, nucile alterate pot deveni o adevărată „otravă tăcută” în cămară. Mirosul, gustul și textura sunt mult mai importante decât aspectul sau data de pe ambalaj. Uneori, cea mai bună decizie pentru sănătate este să le arunci fără regrete.

