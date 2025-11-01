Acomodarea cu ora de iarnă nu este doar despre a muta arătătoarele, ci despre a-ți reseta corpul, mintea și obiceiurile. Deși pare o formalitate, specialiștii în somn spun că organismul are nevoie de câteva zile, uneori chiar o săptămână, pentru a se alinia complet noului program.
Iar efectele se văd: de la o stare de melancolie sau irascibilitate, la dificultăți de concentrare sau chiar insomnii. Dar nu-ți face griji, există câteva trucuri simple, la îndemână, ca să treci lin peste această tranziție.
Explicația stă în ritmul nostru circadian, acel „ceas biologic” care dictează când suntem treji și când dormim, fiind reglat de lumină și de secreția de melatonină. Chiar dacă „dormim mai mult”, corpul nostru nu este automat pregătit să se culce și să se trezească după noul orar. Diminețile devin mai luminoase (ceea ce e un plus), dar serile se întunecă mult mai repede.
Această lipsă de lumină naturală pe parcursul după-amiezii influențează producția de serotonină și melatonină, hormonii stării de bine și ai somnului, favorizând apariția stărilor de tristețe sau a oboselii.
Reglarea trebuie să fie blândă și progresivă. Cel mai simplu sfat? Începe să-ți decalezi programul cu 15 minute, cu câteva zile înainte de schimbare. Culcă-te și trezește-te cu 15 minute mai târziu, iar corpul tău va avea timp să se adapteze gradual. Dacă nu ai făcut asta din timp, nu-i nimic! Încearcă, măcar în prima săptămână de după schimbare, să te forțezi să te trezești la noua oră, chiar dacă ai vrea să lenevești.
Absolut! Ce pui în farfurie și câtă mișcare faci joacă un rol esențial.
Dacă vrei ca acomodarea cu ora de iarnă să meargă strună, e vital să reduci expunerea la „lumina albastră”. Ecranele telefoanelor, tabletelor și laptopurilor emit această lumină care suprimă secreția de melatonină, păcălind creierul că este încă zi.