B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap

Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap

Elena Boruz
01 nov. 2025, 15:56
Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
Sursa foto: Freepik

Acomodarea cu ora de iarnă nu este doar despre a muta arătătoarele, ci despre a-ți reseta corpul, mintea și obiceiurile. Deși pare o formalitate, specialiștii în somn spun că organismul are nevoie de câteva zile, uneori chiar o săptămână, pentru a se alinia complet noului program.

Iar efectele se văd: de la o stare de melancolie sau irascibilitate, la dificultăți de concentrare sau chiar insomnii. Dar nu-ți face griji, există câteva trucuri simple, la îndemână, ca să treci lin peste această tranziție.

De ce simțim o stare de oboseală sau irascibilitate după schimbarea orei

Explicația stă în ritmul nostru circadian, acel „ceas biologic” care dictează când suntem treji și când dormim, fiind reglat de lumină și de secreția de melatonină. Chiar dacă „dormim mai mult”, corpul nostru nu este automat pregătit să se culce și să se trezească după noul orar. Diminețile devin mai luminoase (ceea ce e un plus), dar serile se întunecă mult mai repede.

Această lipsă de lumină naturală pe parcursul după-amiezii influențează producția de serotonină și melatonină, hormonii stării de bine și ai somnului, favorizând apariția stărilor de tristețe sau a oboselii.

Ce mici ajustări pot face la programul meu de somn

Reglarea trebuie să fie blândă și progresivă. Cel mai simplu sfat? Începe să-ți decalezi programul cu 15 minute, cu câteva zile înainte de schimbare. Culcă-te și trezește-te cu 15 minute mai târziu, iar corpul tău va avea timp să se adapteze gradual. Dacă nu ai făcut asta din timp, nu-i nimic! Încearcă, măcar în prima săptămână de după schimbare, să te forțezi să te trezești la noua oră, chiar dacă ai vrea să lenevești.

  • Trezirea: Setează alarma la noua oră și, după ce sună, deschide imediat ochii și expune-te la lumină (fie naturală, fie artificială puternică). Acest lucru îi transmite creierului că ziua a început.
  • Seara: Încearcă să mergi la culcare cu aceeași diferență de 15 minute mai târziu, pentru a te sincroniza cu ora reală de somn a organismului tău.

Mâncarea și sportul mă pot ajuta în acomodarea cu ora de iarnă?

Absolut! Ce pui în farfurie și câtă mișcare faci joacă un rol esențial.

  1. Evită mesele grele: Mâncarea copioasă sau grasă consumată seara târziu forțează sistemul digestiv să lucreze, ceea ce poate interfera cu instalarea somnului.
  2. Limitează stimulentele: Cafeaua, băuturile energizante sau alcoolul, consumate în a doua parte a zilei, îți sabotează șansele de a adormi ușor.
  3. Fă mișcare: Exercițiile fizice, mai ales cele făcute după-amiaza sau seara devreme, ajută la reglarea ritmului. Atenție, însă, nu le face chiar înainte de culcare!

Ce trebuie să evit înainte de somn

Dacă vrei ca acomodarea cu ora de iarnă să meargă strună, e vital să reduci expunerea la „lumina albastră”. Ecranele telefoanelor, tabletelor și laptopurilor emit această lumină care suprimă secreția de melatonină, păcălind creierul că este încă zi.

  • Regula de Aur: Pune deoparte toate gadgeturile cu cel puțin o oră înainte de a merge la culcare.
  • Creează-ți o rutină: O baie caldă, cititul unei cărți tipărite (nu pe tabletă) sau câteva exerciții de respirație liniștesc mintea și pregătesc corpul pentru odihnă.
Tags:
Citește și...
Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
Eveniment
Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
Eveniment
Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
Eveniment
Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
Mare atenție! Tentativă de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române
Eveniment
Mare atenție! Tentativă de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române
Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură
Economic
Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură
Însuflețește-ți sezonul: Instalațiile de Crăciun cumpărate en-gros, povestea luminii care vinde emoție
Eveniment
Însuflețește-ți sezonul: Instalațiile de Crăciun cumpărate en-gros, povestea luminii care vinde emoție
Cum să combini mobilierul vintage cu piese moderne
Eveniment
Cum să combini mobilierul vintage cu piese moderne
Justiția din Elveția, pusă în dificultate de o bătaie între români. Conflictul s-a soldat cu mai multe victime
Eveniment
Justiția din Elveția, pusă în dificultate de o bătaie între români. Conflictul s-a soldat cu mai multe victime
Tragedie de Halloween în Ilfov. Bărbat înjunghiat de un puști de 13 ani plecat la colindat
Eveniment
Tragedie de Halloween în Ilfov. Bărbat înjunghiat de un puști de 13 ani plecat la colindat
Etichete transparente: din 2026, producătorii vor indica clar originea mierii
Eveniment
Etichete transparente: din 2026, producătorii vor indica clar originea mierii
Ultima oră
17:07 - Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
16:43 - Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
15:55 - Dublă sărbătoare pe 1 noiembrie. De ce milioane de români aprind lumânări. Sfinții care unesc estul cu vestul
14:42 - Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
14:13 - Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
13:44 - Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
13:10 - Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
12:31 - Un gigant european al energiei electrice pătrunde pe piața din România. Despre cine este vorba
11:54 - Mare atenție! Tentativă de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române
10:57 - Vremea astăzi, 1 noiembrie. Toamna își face simțită prezența tot mai mult