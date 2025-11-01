Acomodarea cu ora de iarnă nu este doar despre a muta arătătoarele, ci despre a-ți reseta corpul, mintea și obiceiurile. Deși pare o formalitate, specialiștii în somn spun că organismul are nevoie de câteva zile, uneori chiar o săptămână, pentru a se alinia complet noului program.

Iar efectele se văd: de la o stare de melancolie sau irascibilitate, la dificultăți de concentrare sau chiar insomnii. Dar nu-ți face griji, există câteva trucuri simple, la îndemână, ca să treci lin peste această

De ce simțim o stare de oboseală sau irascibilitate după schimbarea orei

Explicația stă în ritmul nostru circadian, acel „ceas biologic” care dictează când suntem treji și când dormim, fiind reglat de lumină și de secreția de melatonină. Chiar dacă „dormim mai mult”, corpul nostru nu este automat pregătit să se culce și să se trezească după noul orar. Diminețile devin mai luminoase (ceea ce e un plus), dar serile se întunecă mult mai repede.

Această lipsă de lumină naturală pe parcursul după-amiezii influențează producția de serotonină și melatonină, hormonii stării de bine și ai somnului, favorizând apariția stărilor de tristețe sau a oboselii.

Ce mici ajustări pot face la programul meu de somn

Reglarea trebuie să fie blândă și progresivă. Cel mai simplu sfat? Începe să-ți decalezi programul cu 15 minute, cu câteva zile înainte de schimbare. Culcă-te și trezește-te cu 15 minute mai târziu, iar corpul tău va avea timp să se adapteze gradual. Dacă nu ai făcut asta din timp, nu-i nimic! Încearcă, măcar în prima săptămână de după schimbare, să te forțezi să te trezești la noua oră, chiar dacă ai vrea să lenevești.

Trezirea: Setează alarma la noua oră și, după ce sună, deschide imediat ochii și expune-te la lumină (fie naturală, fie artificială puternică). Acest lucru îi transmite creierului că ziua a început.

Seara: Încearcă să mergi la culcare cu aceeași diferență de 15 minute mai târziu, pentru a te sincroniza cu ora reală de somn a organismului tău.

Mâncarea și sportul mă pot ajuta în acomodarea cu ora de iarnă?

Absolut! Ce pui în farfurie și câtă mișcare faci joacă un rol esențial.

Evită mesele grele: Mâncarea copioasă sau grasă consumată seara târziu forțează sistemul digestiv să lucreze, ceea ce poate interfera cu instalarea somnului. Limitează stimulentele: Cafeaua, băuturile energizante sau alcoolul, consumate în a doua parte a zilei, îți sabotează șansele de a adormi ușor. Fă mișcare: Exercițiile fizice, mai ales cele făcute după-amiaza sau seara devreme, ajută la reglarea ritmului. Atenție, însă, nu le face chiar înainte de culcare!

Ce trebuie să evit înainte de somn

Dacă vrei ca acomodarea cu ora de iarnă să meargă strună, e vital să reduci expunerea la „lumina albastră”. Ecranele telefoanelor, tabletelor și laptopurilor emit această lumină care suprimă secreția de melatonină, păcălind creierul că este încă zi.