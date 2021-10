Cum ne comportam in fata angajatilor unei firme de servicii funerare?

In momentul in care mergem la banca sa luam un credit, avem grija, pe langa aspectul exterior, sa ne comportam cat mai bine cu angajatul respectivei unitati. Practic, dorim sa prezentam cea mai buna versiune a noastra, pentru a obtine maximum posibil din respectiva intalnire. Totusi, in momentul in care avem de-a face cu o firma de servicii funerare, abordarea nu este intotdeauna aceeasi.

Desi motivele sunt perfect explicabile, avand in vedere starea emotionala si sentimentele care ne incearca in astfel de clipe, nu trebuie sa gasim in ele o scuza. Citind acest articol in continuare, veti afla cum sa gestionati interactiunea cu managerul firmei de pompe funebre, dar si cu colegii sai care manipuleaza sicriul, realizeaza transportul funerar etc.

In primul rand, daca ajungeti sa interactionati cu angajatii firmei de servicii funerare, este clar ca persoana decedata este un membru al familiei, o ruda apropiata sau un prieten bun. Astfel, este de inteles ca treceti printr-una dintre cele mai grele incercari ale vietii dumneavoastra si nu sunteti foarte interesat de impresia pe care o lasati sau impactul pe care il aveti asupra celor din jur.

Cu toate acestea, modul in care va raportati nu doar la profesionistii in pompe funebre, ci mai ales la restul familiei dumneavoastra este esential. Acestia din urma au nevoie sa va vada puternici, sa ii sustineti si sa nu va lasati doborati de o astfel de piedica, normala pana la urma, in decursul vietii fiecaruia dintre noi.

Pe de alta parte, puteti fi siguri ca lucratorii in servicii funerare, cu o experienta indelungata, vor intelege si poate chiar vor tolera orice comportament din partea dumneavoastra. Bineinteles, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa afisati o versiune negativa, in care sa va rasfrangeti toate sentimentele de mahnire, deznadejde si furie asupra lor.

Din contra, trebuie sa ii tratati cu respect, chiar daca ati putea afisa o usoara raceala, naturala prin prisma contextului in care va aflati. Pana la urma, acesti angajati presteaza o activitate profesionala onesta si, mai mult decat atat, va degreveaza de numeroase sarcini birocratice si organizatorice pe care v-ar fi fost dificil sa le indepliniti, in situatia data.

Astfel, o firma de servicii funerare va va raspunde la orice ora din zi si din noapte, intrucat un deces poate surveni oricand, iar angajatii sai se vor deplasa de urgenta la domiciliul dumneavoastra. Dupa ce vor realiza operatiunile specifice, precum constatarea decesului, manipularea decedatului si sicriului etc, acestia vor transporta trupul neinsufletit pentru a fi imbalsamat si apoi depus la capela. Intre timp, alti colegi ai lor se vor deplasa la institutiile abilitate, pentru a obtine toate actele necesare inhumarii. Contractarea preotului, groparului si altor persoane importante in contextul unei inmormantari intra tot in atributiile lor, motiv pentru care acesti profesionisti trebuie apreciati.

Avand in vedere experientele lor, de care mentionam anterior, puteti avea certitudinea ca, daca va comportati decent si respectuos fata de ei, va vor aprecia taria de caracter dovedita in astfel de clipe. Un ultim sfat: daca simtiti in orice moment ca doriti sa va dati frau liber sentimentelor si sa plangeti, nu ezitati! Asa cum spuneam, orice atitudine este normala intr-un moment funest, cu exceptia uneia nerespectuoase.

Articol realizat de www.iagency.ro