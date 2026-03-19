B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Cum poți crește eficiența operațională în cadrul unui business?

B1.ro
19 mart. 2026, 15:18
Sursa foto: freepik
Cuprins
  1. De ce majoritatea business-urilor pierd bani fără să-și dea seama
  2. Ce înseamnă eficiența operațională
  3. Cu ce te ajută SAP
  4. Automatizarea proceselor
  5. Decizii bazate pe date

Dacă ai ajuns în punctul în care simți că business-ul tău merge, dar parcă trage după el procese lente, erori repetitive și decizii luate la întâmplare, poate că este momentul să faci un upgrade. Eficiența operațională este o necesitate, iar programul SAP poate fi o soluție și pentru afacerea ta. Află mai multe în rândurile care urmează!

De ce majoritatea business-urilor pierd bani fără să-și dea seama

Multe firme nici nu conștientizează cât de mult ar putea crește eficiența prin programul SAP. Dacă datele sunt răspândite în Excel-uri diferite, departamentele nu comunică eficient, iar deciziile se bazează pe informații incomplete sau întârziate, trebuie luate măsuri. 

Dacă mai adaugi și erori umane, întârzieri în livrare sau stocuri slab gestionate și ajungi la pierderi care nu apar direct în contabilitate, dar se simt în profit. Practic, business-ul tău muncește mai mult decât ar trebui pentru aceleași rezultate.

Ce înseamnă eficiența operațională

Eficiența operațională presupune a lucra mai inteligent. Înseamnă să ai procese bine definite, automatizate acolo unde se poate și acces la date în timp real. În momentul în care știi exact ce se întâmplă în fiecare departament, poți lua mult mai rapid deciziile corecte.

De exemplu, dacă ai un business de retail și nu știi în timp real ce produse se vând cel mai bine, riști să rămâi fără stoc chiar la cele mai cerute articole. Sau invers, să blochezi bani în produse care nu se mișcă.

Cu ce te ajută SAP

SAP este unul dintre cele mai utilizate sisteme ERP (Enterprise Resource Planning) la nivel global, folosit de peste 400.000 de companii. Este un ecosistem care integrează toate procesele dintr-un business: financiar, logistică, vânzări, HR și producție.

Ideea de bază este simplă: toate datele tale sunt într-un singur loc, actualizate în timp real, ceea ce înseamnă că nu mai lucrezi cu informații de ieri sau de săptămâna trecută. În momentul în care apare o comandă, sistemul actualizează automat stocurile, generează documentele și le pune la dispoziția tuturor departamentelor implicate.

Automatizarea proceselor

Unul dintre cele mai mari avantaje ale implementării SAP este automatizarea. Aici putem aminti de task-uri repetitive precum introducerea datelor, validarea documentelor sau generarea rapoartelor. În mod clasic, toate acestea consumă timp și sunt predispuse la greșeli, dar cu SAP, multe dintre aceste procese se întâmplă automat. 

De exemplu, o factură poate fi generată instant după confirmarea unei comenzi, fără intervenție manuală, ceea ce reduce semnificativ riscul de erori și eliberează timp pentru activități mai importante. În plus, automatizarea ajută la scalare. Dacă azi gestionezi 100 de comenzi pe zi, iar mâine ajungi la 500, sistemul poate face față fără să fie nevoie să dublezi echipa.

Decizii bazate pe date

Un alt punct critic este accesul la datele importante. În multe business-uri, rapoartele se generează manual și ajung prea târziu ca să mai fie utile. SAP oferă dashboard-uri în timp real, unde poți vedea exact cum performează business-ul tău.

De exemplu, poți analiza vânzările pe produse, marjele de profit, costurile operaționale sau performanța echipei, totul dintr-un singur loc, fapt care îți permite să identifici rapid problemele și să intervii înainte să devină costisitoare.

Companiile care folosesc sisteme ERP avansate au o rată de creștere cu până la 23% mai mare comparativ cu cele care nu au astfel de soluții, tocmai pentru că iau decizii mai informate.

Costurile pentru implementarea SAP variază destul de mult în funcție de dimensiunea business-ului și complexitatea proceselor, însă reprezintă o investiție pe care multe companii trebuie să o facă.

Tags:
Ultima oră
16:44 - Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
16:33 - Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
16:30 - Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
16:16 - 250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța” dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg
15:56 - Un italian susține că este fiul secret al lui Adriano Celentano. Actorul i-a răspuns ironic: “Adevărul e că sunt bunicul tău”
15:52 - Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate
15:25 - Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr
15:24 - SUV-ul românesc a cucerit India sub un alt nume. Prețul i-a surprins pe mulți: „Arată ca o Dacia Duster pentru oameni bogaţi” (VIDEO)
15:20 - Se poate purta o geaca de blugi la un eveniment mai formal?
15:12 - Newsweek: Se schimbă radical bancnotele euro. Cu ce păsări rare vor fi decorate? Mai poți folosi banii vechi?