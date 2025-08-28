Creșterea facturilor la energie a creat nemulțumiri ăn rândul românilor. Prețurile , fapt ce îi îi determină pe tot mai mulți români să caute soluții pentru a reduce consumul. Indiferent dacă ești pe piața concurențială sau universală, cea mai eficientă metodă rămâne economisirea fiecărui kilowatt.

Care sunt soluțiile propuse după creșterea facturilor la energie

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente, după creșterea facturilor la energie. Aceste măsuri pot face diferența pe factura lunară:

Alege electrocasnice eficiente – Modelele din clasele A++ sau A+++ consumă chiar și cu 50% mai puțin decât cele vechi.

Păstrează frigiderul departe de surse de căldură – Dacă este amplasat lângă aragaz sau cuptor, consumul poate crește cu până la 20%.

Folosește programele „eco” – Mașinile de spălat rufe sau vase, dar și cuptoarele cu microunde au opțiuni economice ce reduc consumul de energie și apă.

Oprește caloriferele în camerele nefolosite – Astfel, căldura se concentrează doar acolo unde este necesar.

Gătește inteligent – Capacele pe cratițe, vasele potrivite pentru plită și cuptoarele mici pentru porții reduse fac diferența.

Aer condiționat cu moderație – Setarea la 24-25°C și filtrele curate pot aduce economii de până la 30%.

Înlocuiește becurile clasice cu LED-uri – Consumul este de până la 10 ori mai mic, iar durata de viață mult mai lungă, scrie .

Ce soluții la îndemână pot folosi românii

Pe lângă acestea, există soluții care țin de întreaga locuință:

Prize inteligente și temporizatoare – Oprirea automată a aparatelor previne risipa de energie.

Izolare și etanșare – Ferestrele și ușile bine izolate reduc nevoia de încălzire sau răcire excesivă.

Monitorizare permanentă – Contoarele și aplicațiile inteligente arată exact care aparate consumă cel mai mult și unde se pot face economii.

Chiar și schimbările mici, aplicate constant, pot aduce reduceri semnificative la facturile de energie.