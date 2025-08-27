B1 Inregistrari!
De ce facturile din luna iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Energiei

De ce facturile din luna iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Energiei

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 14:23
De ce facturile din luna iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Energiei
Sursa foto: epitesti

Ministerul Finanțelor scoate mai mulți bani din buzunarele românilor, pe facturile la energia electrică emise pentru luna iulie, printr-o șmecherie prevăzută în Codul Financiar. Deși mulți români au sesizat că este o nedreptate, este vorba de o reglementare legală.

Cuprins:

  • Ce explicații are ministrul Bogdan Ivan
  • Prevederea care scoate mai mulți bani din buzunarul românilor

Ce explicații are ministrul Bogdan Ivan

Furnizorii de electricitate au emis, în luna august, facturile aferente lunii iulie, pentru consumatorii români, cu un TVA mai mare, de 21%, în loc de 19%. Mulți români au sesizat și au apreciat că este o nedreptate dat fiind că majorarea TVA a intrat în vigoare de la 1 august. Trebuie spus că. deși este nedrept, statul are acoperirea legală, în Codul Fiscal, atunci când ne bagă mâna în buzunarul românului ca să scoată mai mulți bani.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că această problemă ține de fiscalitate. El a făcut o serie de comentarii pe acest subiect în emisiunea News Pass realizată de Gabriela Mihai.

„E o chestiune de fiscalitate, iar ministrul Finanțelor a explicat foarte clar acest lucru. TVA se aplică în momentul în care se emit facturile, fie că vorbim despre enerige elctrică, utilități, telefonie mobile sau de orice altceva. Iar acel TVA nu rămâne la companie, ci ajunge la bugetul de stat. Acea diferență de TVA ajunge la bugetul de stat”, a explicat ministrul.

Statul scoate mai mulți bani din buzunarul românilor

Bogdan Ivan a ținut să precizeze că aceasta este legea fiscalî în România. Indiferent pentru ce perioadă au fost emise, la facturi se aplică nivelul de taxare din momentul la care au fost eliberate. În cazul de față vorbim despre facturi emise după 1 august, pentru consumul realizat în luna iulie.

„Aceasta este legea în momentul de față. Când facturezi, facturezi la nivelul de taxare existent la momentul respectiv”, a explicat Bogdan Ivan.

Aplicarea TVA majorat pentru facturile emise pentru consumul anterior creșterii taxei, sunt reglementate prin lege. Statul încasează banii, defavorizându-i pe consumatorii finali care plătesc mai mult și care sunt afectați deja de majorările de tarife la energia electrică.

Ministrul a subliniat că această problemă trebuie lămurită de Ministerul Finanțelor. Alexandru Nazare și colaboratorii săi trebuie să explice dacă există mecanisme prin care românii să primească cota de TVA ce le-a fost calculată în plus.

