Se știe deja că ceea ce mâncăm ne influențează nu doar modul în care arătăm, ci și starea de sănătate. Este important să oferim organismului acele alimente care îl ajută să funcționeze în parametrii normali, iar cum nu mereu știm care sunt acelea, medicii dieteticieni sunt aici să ne îndrume.

Cuprins:

Ce conțin alimentele care scad riscul de apariție a demenței Ce alimente previn apariția demenței

Ce conțin alimentele care scad riscul de apariție a demenței

Tim Spector, un dietician renumit, și-a îndreptat atenția asupra acelor alimente care pot reduce riscul apariția unor boli severe, cum ar fi demența. Însuși mama profesorului suferă de această boală, iar starea ei s-a degradat într-atât încât nu își mai poate recunoaște propriul fiul. Motivat de condiția mamei, Spector a încercat să descopere acele alimente care pot reduce riscul apariției demenței, dar și cele care facilitează dezvoltarea acestei afecțiuni.

Potrivit expertului, alimentele care asigură sănătatea creierului sunt cele cu un conținut crescut de acizi grași omega-3. Aceste produse nu trebuie să lipsească din dieta zilnică, cu atât mai mult la persoanele care au o vârstă înaintată.

Ce alimente previn apariția demenței

Printre alimentele cu un conținut ridicat de acizi grași omega-3 se numără și semințele, dar și diferite tipuri de crustacee și . În plus, nucile și semințele au și proprietăți antiinflamatorii, un alt motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din alimentația zilnică.

Printre peștii care contribuie la starea de sănătate a creierului se numără somonul, heringul și sardinele, relatează .

De asemenea, pentru a preveni apariția unor boli severe, Tim Spector are grijă să consume săptămânal cel puțin 30 de tipuri de și să-și asigure cantitatea zilnică necesară de fibre.