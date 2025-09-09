B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alimentele recomandate de un dietician renumit pentru prevenirea demenței

Alimentele recomandate de un dietician renumit pentru prevenirea demenței

B1.ro
09 sept. 2025, 23:26
Alimentele recomandate de un dietician renumit pentru prevenirea demenței

Se știe deja că ceea ce mâncăm ne influențează nu doar modul în care arătăm, ci și starea de sănătate. Este important să oferim organismului acele alimente care îl ajută să funcționeze în parametrii normali, iar cum nu mereu știm care sunt acelea, medicii dieteticieni sunt aici să ne îndrume.

Cuprins:

  1. Ce conțin alimentele care scad riscul de apariție a demenței
  2. Ce alimente previn apariția demenței

Ce conțin alimentele care scad riscul de apariție a demenței

Tim Spector, un dietician renumit, și-a îndreptat atenția asupra acelor alimente care pot reduce riscul apariția unor boli severe, cum ar fi demența. Însuși mama profesorului suferă de această boală, iar starea ei s-a degradat într-atât încât nu își mai poate recunoaște propriul fiul. Motivat de condiția mamei, Spector a încercat să descopere acele alimente care pot reduce riscul apariției demenței, dar și cele care facilitează dezvoltarea acestei afecțiuni.

Potrivit expertului, alimentele care asigură sănătatea creierului sunt cele cu un conținut crescut de acizi grași omega-3. Aceste produse nu trebuie să lipsească din dieta zilnică, cu atât mai mult la persoanele care au o vârstă înaintată.

Ce alimente previn apariția demenței

Printre alimentele cu un conținut ridicat de acizi grași omega-3 se numără nucile și semințele, dar și diferite tipuri de crustacee și pește. În plus, nucile și semințele au și proprietăți antiinflamatorii, un alt motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din alimentația zilnică.

Printre peștii care contribuie la starea de sănătate a creierului se numără somonul, heringul și sardinele, relatează Click!.

De asemenea, pentru a preveni apariția unor boli severe, Tim Spector are grijă să consume săptămânal cel puțin 30 de tipuri de plante și să-și asigure cantitatea zilnică necesară de fibre.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea
Eveniment
Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea
Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
Eveniment
Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
Eveniment
Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
Eveniment
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
Eveniment
OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
Eveniment
Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
Eveniment
Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
Eveniment
Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
Eveniment
S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Ultima oră
23:27 - O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
23:17 - Marius Budăi îl contrazice pe Bolojan. În ce condiții poate fi majorată vârsta de pensionare (VIDEO)
22:57 - Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe
22:53 - Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea
22:29 - Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea
22:27 - Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
22:11 - Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
22:09 - Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
22:00 - Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
22:00 - Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital