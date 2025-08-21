Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul

Mai mulți locali din au încercat să legitimeze un bărbat, însă o simplă procedură a devenit o luptă corp la corp.

Ce s-a întâmplat

Ce spune primarul

Un individ de 64 de ani consuma alcool pe stradă. Polițiștii au vrut să-l legitimeze, însă el a refuzat să prezinte actul de identitate.

În cele din urmă a fost pus cu greu la pământ, încătușat și dus la secție. Acuzații au venit din ambele părți. Bărbatul s-a plâns pentru purtare abuzivă, în timp ce agenții de la Poliția Locală pentru ultraj, conform

Martorii care asistau la această scenă au sunat la 112, speriați că bărbatului i s-a făcut rău. Individul de 64 de ani a ajuns la spital cu mai multe contuzii, apoi a fost lăsat să plece.

„Din punctul meu de vedere nu a fost abuzat nimeni. Avem multiple reclamații de la oamenii de acolo. Polițiștii locali au fost acolo, nu doar ieri, și au dat sancțiuni. În momentul în care un polițist vine și te legitimează, obligația noastră e să le arătăm buletinul”, a spus primarul Pașcani, Marius Pintilie.

În cele din urmă, bărbatul a primit 1.000 de lei amendă pentru că a refuzat să se legitimeze.

Unul dintre agenți a depus plângere pentru ultraj, pentru că s-a ales cu pantalonii rupți și cu ochelarii sparți după ce a fost îmbrâncit. Bărbatul de 64 de ani a depus plângere pentru purtare abuzivă.